Реклама
Прямой эфир
Мир
Инфляция в Аргентине в 2023 году превысила 210%
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Мир
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии обращений россиян на фоне ударов по Йемену
Спорт
В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Мир
В США начались акции протеста из-за ударов по хуситам в Йемене
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атаками США и Британии по Йемену
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

В СФ заявили об усталости жителей ФРГ от «светофорного» правительства Шольца

Сенатор Ковитиди: жители Германии устали от «светофорного» правительства Шольца
0
Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Германии устали от «светофорного» правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца и зажгли ему красный свет. Об этом 12 января «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Правительство Шольца привело Германию к патовой ситуации. Несмотря на холодную зиму, немцы вынуждены выходить на улицы и протестовать против правительства Шольца, озабоченного исключительно интересами [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказала Ковитиди.

Низкие зарплаты, необходимость сокращения рабочей недели, неконтролируемый рост цен, забастовки перевозчиков, торговцев и фермеров — результат политики Шольца, указала сенатор.

«Очевидно, что немцы устали от светофорного правительства Шольца и дружно зажгли ему красный свет», — резюмировала политик.

На данный момент в Германии правящей партией является коалиция «светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) («красные»), возглавляемой канцлером ФРГ Шольцем, Свободной демократической партии (СвДП) («желтые») и партии «зеленых».

Крайние фермеры: из-за чего немецкие аграрии начали недельный протест
Перерастут ли акции в Германии в масштабные антиправительственные митинги

Немецкие фермеры начали забастовку 8 января, причиной которой стало сокращение субсидий отрасли немецким правительством. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

Несколькими днями позже, 11 января, портал Merkur сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения города Котбуса (федеральная земля Бранденбург) отказался выступить перед бастующими там фермерами.

До этого, 7 января, газета Bild со ссылкой на данные опроса социологического института Insa писала, что почти две трети немцев заявили о желании отставки Шольца и хотели бы, чтобы он передал пост канцлера ФРГ нынешнему министру обороны Борису Писториусу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024