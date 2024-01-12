В СФ заявили об усталости жителей ФРГ от «светофорного» правительства Шольца
Жители Германии устали от «светофорного» правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца и зажгли ему красный свет. Об этом 12 января «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«Правительство Шольца привело Германию к патовой ситуации. Несмотря на холодную зиму, немцы вынуждены выходить на улицы и протестовать против правительства Шольца, озабоченного исключительно интересами [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказала Ковитиди.
Низкие зарплаты, необходимость сокращения рабочей недели, неконтролируемый рост цен, забастовки перевозчиков, торговцев и фермеров — результат политики Шольца, указала сенатор.
«Очевидно, что немцы устали от светофорного правительства Шольца и дружно зажгли ему красный свет», — резюмировала политик.
На данный момент в Германии правящей партией является коалиция «светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) («красные»), возглавляемой канцлером ФРГ Шольцем, Свободной демократической партии (СвДП) («желтые») и партии «зеленых».
Немецкие фермеры начали забастовку 8 января, причиной которой стало сокращение субсидий отрасли немецким правительством. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.
Несколькими днями позже, 11 января, портал Merkur сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения города Котбуса (федеральная земля Бранденбург) отказался выступить перед бастующими там фермерами.
До этого, 7 января, газета Bild со ссылкой на данные опроса социологического института Insa писала, что почти две трети немцев заявили о желании отставки Шольца и хотели бы, чтобы он передал пост канцлера ФРГ нынешнему министру обороны Борису Писториусу.