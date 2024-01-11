Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами

Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения города Котбуса (федеральная земля Бранденбург) отказался выступить перед бастующими там фермерами. Об этом сообщил 11 января портал Merkur.

В город глава немецкого правительства приехал на церемонию открытия вагоноремонтного депо. При этом фермеры приурочили свою акцию к приезду в Котбус канцлера, пригнав десятки тракторов.

«Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед [вагоноремонтным] депо. Эту часть пришлось взять на себя его соратнику по партии Дитмару Войдке», — отметило издание.

Политик переговорил с главой Бранденбургской государственной фермерской ассоциации Хенриком Вендорффом, но выступать перед фермерами не стал. В результате они обвинили Шольца в трусости.

Ранее, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Йоахим Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Днем ранее в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.

Немецкие фермеры начали забастовку 8 января, причиной стало сокращение субсидий отрасли немецким правительством. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.