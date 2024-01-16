Страны Европейского союза в своем развитии десятилетиями опирались на открытый рынок, однако сейчас в мире формируется новый экономический порядок, в результате чего объединение столкнулось с большими проблемами. На это указал вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 16 января.

«В чем заключается европейская проблема в новом экономическом мировом порядке? Проблема в высокомерии. Мы полагали, что нам не нужно ничего делать потому, что всё и так работает на нас, но это ушло. Теперь нам предстоит усердно работать», — отметил Хабек, выступление которого транслировалось на сайте форума.

По словам немецкого вице-канцлера, раньше экономика воспринималась как нейтральная сфера, свободная от политики, однако в настоящее время ситуация поменялась. Теперь, отметил Хабек, экономическое взаимодействие стран тесно переплетено с политическими отношениями между ними. Кроме того, последние годы показали, что идея беспрепятственного потока товаров по первому требованию ЕС больше не работает, добавил он.

Ранее, в конце декабря прошлого года, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в интервью «Известиям» рассказал о деиндустриализации стран Европы. По его словам, главными пострадавшими от нее странами стали Германия, Франция, Италия. Он напомнил, что раньше именно эти европейские государства всегда тянули европейскую экономику за собой. Но после введения Европой антироссийских санкций и отказа от энергоносителей РФ, процесс развернулся в обратную сторону. Очевидно, что промышленность этих стран испытывает очень серьезные проблемы, добавил он.

В том же месяце депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал «Известиям», что продолжение санкционной политики в отношении России только ускорят процесс деиндустриализации экономики Евросоюза. При этом он отметил, что предыдущие рестрикции не принесли тех плодов, на которые рассчитывал истеблишмент Европейского союза. Некоторые из них оказались даже контрпродуктивны, добавил депутат.

Президент России Владимир Путин еще 11 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. Однако, впоследствии, страны Европы сами столкнулись из-за антироссийских ограничений с серьезными экономическими трудностями.