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Экономист рассказал о деиндустриализации Европы

Экономист Чирков: промышленность ФРГ, Франции, Италии испытывает серьезные проблемы
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Во многих отраслях промышленности европейских стран наблюдается негативная тенденция, отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Эксперт рассказал «Известиям» 21 декабря о деиндустриализации Европы.

«Главные пострадавшие [страны] — это европейская тройка лидеров, локомотивы европейской экономики — Германия, Франция, Италия — наиболее промышленно развитые страны, которые всегда тянули европейскую экономику за собой. Но сейчас процесс обратный: мы видим, что промышленность этих стран испытывает очень серьезные проблемы», — сказал экономист.

В пример он привел немецкий химический концерн BASF, который является гордостью Германии, но теперь находится в очень сложной ситуации. Эксперт уточнил, что ранее конкурентоспособность этого концерна заключалась в том, что он получал поставки газа по трубе «Газпрома», которая заходила в город, где находится основное производство концерна. Такие предприятия вынуждены покупать газ по цене примерно в два раза выше, чем это могло бы быть по долгосрочном контрактам, отметил экономист.

«Термин «деиндустриализация» будет в европейской повестке очень долго. Европейские страны теряют свою конкурентоспособность и за счет более высоких цен на энергоносители, и за счет более высоких цен на сырье, потому что очень много сырья из России приходило, а сейчас приходится покупать его из других стран, которые тоже очень неплохо на этом всём зарабатывают. Плюс транспортировка и надежность страдают», — подчеркнул Чирков.

По его словам, процессы, которые в настоящее время наблюдаются в Европе, носят самый негативный характер. В то же время он обратил внимание на то, что Россия опережает все европейские страны по темпам экономического роста в семь раз на конец 2023 года. Так, в РФ темпы роста составляют 3,5%, в Европе — 0,5%.

«Абсолютно уверен, что тенденция в Европе при сохранении санкций, при конфликте на Украине будет иметь самые негативные направления. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что европейская экономика перейдет уже к полноценной рецессии, спаду в 2024 году», — заключил Чирков.

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Ранее, 19 декабря, депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал «Известиям», что новые антироссийские санкции только ускорят процесс деиндустриализации экономики Евросоюза. При этом он отметил, что предыдущие рестрикции не принесли тех плодов, на которые рассчитывал истеблишмент Европейского союза. Некоторые из них оказались даже контрпродуктивны, добавил депутат.

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