Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Общество
Путин назвал власти в новых регионах России стальными людьми
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Мир
Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже «Бронзового солдата»
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Экономика
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Мир
Генсек НАТО Столтенберг исключил расширение альянса за счет Азии
Мир
Новая партия ФРГ выступила за возврат газа из РФ и остановку поставок оружия Киеву
Мир
ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Женщина пыталась похитить первоклассницу возле школы в Воронеже

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестная женщина пыталась похитить первоклассницу после уроков в Воронеже. Сведения об этом проверяют местные правоохранители, сообщается на сайте прокуратуры Воронежской области 16 января.

Там уточнили, что информация о случившемся распространилась в СМИ. Ведомство начало проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении.

Ранее в этот же день местное СМИ «Вести Воронеж» сообщало, что неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу, которая выходила из школы после уроков в микрорайоне Шилово, около школы № 103. Об это новостному порталу рассказала мать девочки.

По словам женщины, незнакомка схватила школьницу за руку и потянула через дорогу на улице Острогожской. Когда мать первоклассницы, которая ждала дочь у школы, догнала их, женщина оправдывалась и уверяла, что перепутала девочку с племянницей, а после этого сразу сбежала.

По словам мамы девочки, когда та пришла в себя, она рассказала, как женщина попросила говорить, что она ее мама.

Требуют полтора миллиона: под Калугой похитили 8-летнюю девочку
В Следственном комитете возбудили уголовное дело

Ранее, в ноябре, злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома в городе Козельске Калужской области. Школьница доехала до своей остановки, однако домой дойти не смогла. Похитители требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей. Девочку искали больше суток. В итоге она вернулась домой в сопровождении правоохранителей. Выяснилось, что ее нашли прохожие в Тульской области. Позже школьница рассказала матери о том, как ее похитили. К девочке подошла незнакомая женщина на улице, и в какой-то момент ребенок оказался в машине с пакетом на голове. Девочка задыхалась и ее душили. Похитителей нашла полиция, выяснилось, что один из них ранее был судим за убийство.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024