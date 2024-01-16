Женщина пыталась похитить первоклассницу возле школы в Воронеже

Неизвестная женщина пыталась похитить первоклассницу после уроков в Воронеже. Сведения об этом проверяют местные правоохранители, сообщается на сайте прокуратуры Воронежской области 16 января.

Там уточнили, что информация о случившемся распространилась в СМИ. Ведомство начало проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении.



Ранее в этот же день местное СМИ «Вести Воронеж» сообщало, что неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу, которая выходила из школы после уроков в микрорайоне Шилово, около школы № 103. Об это новостному порталу рассказала мать девочки.

По словам женщины, незнакомка схватила школьницу за руку и потянула через дорогу на улице Острогожской. Когда мать первоклассницы, которая ждала дочь у школы, догнала их, женщина оправдывалась и уверяла, что перепутала девочку с племянницей, а после этого сразу сбежала.

По словам мамы девочки, когда та пришла в себя, она рассказала, как женщина попросила говорить, что она ее мама.

Ранее, в ноябре, злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома в городе Козельске Калужской области. Школьница доехала до своей остановки, однако домой дойти не смогла. Похитители требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей. Девочку искали больше суток. В итоге она вернулась домой в сопровождении правоохранителей. Выяснилось, что ее нашли прохожие в Тульской области. Позже школьница рассказала матери о том, как ее похитили. К девочке подошла незнакомая женщина на улице, и в какой-то момент ребенок оказался в машине с пакетом на голове. Девочка задыхалась и ее душили. Похитителей нашла полиция, выяснилось, что один из них ранее был судим за убийство.