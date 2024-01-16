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В Испании подсчитали стоимость переданного Украине вооружения

ABC: Испания за 1,5 года передала Украине вооружения на сумму €133 млн
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasovukrinform
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Испания в течение полутора лет после начала конфликта на Украине передала Киеву вооружений на сумму более €130 млн. Об этом 16 января пишет испанская газета ABC, ссылаясь на данные из попавших в ее распоряжение отчетов госсекретаря страны по торговле.

«Испания экспортировала на Украину военной техники на сумму €133 млн в течение 2022 года и первой половины 2023 года», — указано в материале.

Кроме того, за тот же период были получены разрешения на экспорт вооружений на еще более внушительную сумму — €515 млн. Однако в статье отмечается, что «не всë поставки реализуются сразу же».

В документах также указано, что за 2022 год военный экспорт из Испании превысил €4 млрд — это на 24% больше, чем в 2021 году, добавляет «Газета.Ru». Из этой суммы 60% от общего объема поставок были предназначены странам — членам Евросоюза (ЕС) и НАТО. Помимо стран Европы Испания поставляла оружие Саудовской Аравии, Сингапуру, а также в Малайзию, Сенегал, Оман и на Филиппины.

При этом если в статистике за 2021 год Украина еще не фигурировала в списке тех, кому необходимо помогать, то уже в 2022 году Испания экспортировала туда вооружений на €31 млн, а за первую половину 2023 года этот показатель составил €102 млн.

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До этого, 10 декабря, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что финансовые ресурсы ЕС для продолжения оказания помощи Украине в настоящее время ограничены, поэтому сообществу необходимо трезво расставить приоритеты. Он указал, что обострение палестино-израильского конфликта несколько сместило их в сторону оказания помощи Израилю.

Ранее, 9 декабря, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на то, что западные страны устают от поддержки Киева. По его мнению, США и их союзники в скором времени планируют отказаться от помощи Украине в конфликте.

Посол РФ в Испании Юрий Клименко 6 октября также сообщал «Известиям», что с начала спецоперации по защите Донбасса королевство направило Украине более 100 единиц военной техники, в том числе шесть ЗРК MIM-23 HAWK. При этом объем поставок Испании заметно ниже, чем со стороны других европейских государств, отметил дипломат.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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