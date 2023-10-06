В посольстве РФ рассказали об объемах поставленной Испанией техники Украине

С начала спецоперации Испания направила Украине более 100 единиц военной техники, сообщил «Известиям» посол РФ в стране Юрий Клименко.

«Со времени начала СВО, насколько видим в официальных заявлениях, было передано 10 танков Leopard 2А4, 60 БТР М-113, 20 бронемобилей, ЗРК Skyguard Aspide (4 ПУ и 2 РЛС), шесть ЗРК MIM-23 HAWK, более 20 гаубиц и минометов, более 1 тыс. РПГ, 100 ПЗРК Stinger, 100 ПТРК Milan, а также множество боеприпасов к перечисленным вооружениям и военной технике», — заявил посол.

Клименко отметил, что при этом объем поставок Испании заметно ниже, чем со стороны других европейских государств.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Испании «Известиям»:

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