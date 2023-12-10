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В Мадриде назвали ресурсы ЕС для продолжения поддержки Украины ограниченными

Глава МИД Испании Альбарес: ресурсы ЕС по оказанию помощи Киеву ограничены
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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Финансовые ресурсы Европейского союза (ЕС) для продолжения оказания помощи Украине в настоящее время ограничены, поэтому сообществу необходимо трезво расставить приоритеты. На это указал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País в воскресенье, 10 декабря.

«У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли. Однако средства ограничены, необходимо проанализировать приоритеты», — заявил Альбарес.

При этом он сообщил, что Мадрид и дальше готов поддерживать Киев, хотя обострение палестино-израильского конфликта несколько сместило приоритеты в сторону оказания помощи Израилю.

«Мы все согласны поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, хотя это правда, что происходящее в секторе Газа сместило интерес», — указал глава испанского МИДа.

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Ранее, 9 декабря, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на то, что западные страны устают от поддержки Киева. По его мнению, США и их союзники в скором времени планируют отказаться от помощи Украине в конфликте.

До этого, 5 декабря, политический обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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