Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост

России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке «Россия», которая транслировалась в прямом эфире 16 января.

«Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — сказал Мишустин.

По его словам, исходя из предварительной оценки Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%. Он выразил уверенность в том, что всё это является результатом реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм.

Премьер также отметил, что сама выставка впечатлила его и добавил, что на ней присутствует много иностранных гостей, которые активно интересуются успехами страны.

«Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству», — отметил Мишустин.

Также политический деятель подчеркнул, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего необходима устойчивая финансовая инфраструктура.

«Каждый человек должен знать, как управлять своими средствами максимально эффективно, уметь их инвестировать, вкладывать, а задача правительства помочь им в этом», — сказал премьер.

До этого, 25 декабря, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Глава государства добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.

19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики Европейского союза (ЕС). Он добавил, что объединению пора задуматься об очередном пакете антироссийских санкций, которые, по словам Медведева, помогают российской экономике.