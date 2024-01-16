В РФ создадут график локализации среди китайских автопроизводителей

В России будет сформирован график локализации среди китайских автопроизводителей, планирующих организовать производство на территории страны. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам совещания, посвященного перспективам локализации в части автоэлектроники китайских автобрендов в России, которое прошло на территории завода АвтоВАЗа в Тольятти.

На совещании обсудили возможности внедрения российской глубоко локализованной автоэлектроники в автомобили, использующие китайские платформенные решения. По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, за последние два года доля автомобилей на китайских платформах в России значительно выросла, при этом локализация этих машин в части автоэлектроники, как правило, ограничивается установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС.

«Сейчас начался процесс по переводу отечественных электронных блоков управления на собственную электронную компонентную базу. Для обеспечения конкурентоспособных цен для потребителей необходимо масштабирование объемов доступного рынка. Безусловно, без той значимой доли рынка, которую сейчас занимают автомобили на китайских платформах, локализация будет менее эффективной», — указал Шпак.

Отмечается, что автоэлектроника обеспечивает значительную часть функционала машины и занимает до 40% в его себестоимости. Для России критично обеспечить массовое применение собственных изделий и технологий во всех автомобилях, пользующихся спросом на внутреннем рынке, говорится в сообщении Минпромторга.

В 2023 году на российском рынке официально дебютировали 19 китайских автомобильных брендов, сообщили в январе в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах.