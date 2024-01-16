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В Кремле отреагировали на якобы ужесточение проверок банками КНР сделок с РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Кремль не занимается финансовыми операциями, поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы и системы, заявил 16 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о том, что китайские банки якобы начали ужесточать ограничения на финансовые операции российских клиентов после введения США санкций против иностранных компаний, поддерживающих Москву.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Китай является важным стратегическим партнером России.

«Мы прошли отметку в 200 млрд и идем дальше, мы дорожим этими отношениями», — подчеркнул он.

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В декабре 2023 года США пригрозили отключать банки от финансовой системы за обход санкций против РФ. Отмечалось, что после того, как американские власти получат возможность привлекать банки к «ответственности», представители последних «не захотят рисковать».

Тогда же президент США Джо Байден подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса России. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

При этом еще в начале декабря российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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