США пригрозили отключать банки от финансовой системы за обход санкций против РФ

Власти США пойдут на отключение от своей финансовой системы любых банков в мире в случае нарушения ими антироссийских санкций. Об этом 22 декабря заявил журналистам представитель Белого дома на телефонном брифинге.

Данная возможность в числе прочих предусмотрена проектом нового исполнительного указа об ужесточении ответственности за обход санкций, о котором стало известно ранее в этот день. В настоящий момент он находится на подписи у президента США Джо Байдена.

«Практически каждый банк в мире, в случае если перед ним поставлен выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу или быть связанным с финансовой системой США, выберет второе, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта используется по всему миру», — сказал он.

По словам чиновника, после того как американские власти получат в ближайшее время возможность привлекать банки к «ответственности», представители последних «не захотят рисковать».

В то же время он выразил надежду, что новый инструмент применять не придется, если власти и финансовые учреждения других государств добровольно воздержатся от сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее, 20 декабря, США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер. Тогда же американский минфин сообщил про обновление мер по обеспечению потолка цен на нефть из России.

До этого, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.