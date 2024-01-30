Затмения накатывают смертельной волной: когда они обрушатся в 2024 году

Каждый год жители Земли становятся свидетелями астрономических явлений, оказывающих влияние на многие сферы жизни людей. В 2024 году ожидается несколько затмений Солнца и Луны, мощная энергетика которых может существенно изменить привычный ход жизни как в негативном плане, так и в благоприятном. Когда пройдут затмения небесных светил и чего в этот период стоит опасаться — рассказывают «Известия».

Солнечные и лунные затмения: когда будут в 2024 году

Затмения Луны и Солнца всегда связаны с движением космических объектов и «зеленой планеты». В процессе лунного затмения Земля оказывается между Луной и Солнцем и перекрывает собой солнечный свет, отбрасывая на поверхность спутника видимую тень. Затмение Луны можно наблюдать 2–4 раза в год, причем каждое из них имеет свои особенности. Жители Земли видят, как во время затмения уменьшается яркость ночного светила и меняется его цвет на небосклоне. Астрономическое явление может длиться от двух до 108 минут.

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Лунные затмения бывают полными, частными и полутеневыми. При полном лунном затмении Земля накрывает Луну своей тенью, но спутник Земли не перестает быть видимым — он продолжает освещаться солнечными лучами. В этот момент ночное светило приобретает мистический темно-красный оттенок. Это происходит из-за того, что атмосфера Земли рассеивает голубой свет, но пропускает красный. Поэтому в момент затмения лунный диск приобретает красноватый оттенок, в народе такую Луну называют кровавой. Частное лунное затмение происходит при частичном попадании Луны в тень Земли. Естественный спутник также темнеет и приобретает красноватый оттенок. Сложнее всего распознать полутеневое лунное затмение. При таком затмении Луна еле заметно темнеет, что можно заметить только при наблюдении за ночным светилом через телескоп и другую специальную аппаратуру.

Фото: TASS/IMAGO/Dominik Kindermann Kindermann Do

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем. В этот момент спутник на короткое время полностью или частично закрывает собой Солнце. Для жителей Земли Солнце при затмении выглядит как парящий темный диск, обрамленный белым светом. Астрономы выделяют четыре типа солнечных затмений: полное, частное, кольцеобразное и гибридное. При полном затмении тень от Луны покрывает всю видимую часть Солнца, поэтому небо темнеет и с Земли можно увидеть верхний слой атмосферы в виде солнечной короны. Во время частного затмения Луна отбрасывает на светило только полутень, из-за чего Солнце становится похоже на полумесяц. При кольцеобразном затмении также не происходит полного закрытия Солнца, но с Земли это явление выглядит как «огненное кольцо» света вокруг темного лунного диска. Гибридное затмение отличается от остальных типов своей переменчивостью. Это явление может переходить из кольцеобразного в полное затмение, и наблюдать это можно только в определенных частях Земли. Солнечные затмения происходят только в новолуние, а лунные затмения бывают только в полнолуние.

Согласно прогнозам ученых, в 2024 году ожидаются два лунных затмения — полутеневое, которое пройдет 25 марта, и частное, которое специалисты ждут 18 сентября. Солнечных затмений также будет два. Полное покрытие светила ожидается 8 апреля, а кольцеобразное солнечное затмение произойдет 2 октября.

Когда и где наблюдать за затмением в 2024 году

В 2024 году с территории России нельзя будет увидеть ни солнечные, ни лунные затмения. Ближайшее затмение, за которым смогут понаблюдать россияне, состоится 29 марта 2025 года.

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В ходе своего весеннего затмения Луна на 95% погрузится в полутень , которую отбрасывает на ее поверхность Земля. Яркость спутника значительно снизится, однако по астрономическим причинам наблюдать это явление с территории России будет невозможно в отличие от таких регионов, как Западная Европа, Австралия, Азия, Северная и Южная Америка, а также Антарктида.

Осенью лунный диск скроется из виду лишь частично. Это явление будет хорошо видно с территории США, Австралии, Восточной Азии, а также на западе Европы и в Африке.

Фото: TASS/AP/Ringo H.W. Chiu

Не повезет россиянам и с двумя солнечными затмениями. В апреле затмение Солнца продлится более четырех минут, а наблюдать его можно будет с территории США, Мексики и Канады. В октябре Луна частично перекроет Солнце на 7 минут и 25 секунд, а увидят это астрономическое событие лишь жители Центральной и Северной Америки.

Солнечное и лунное затмение: чего нельзя делать, как влияют на человека

Согласно мнению астрологов, затмения способны оказывать влияние на психику и судьбы людей. Считается, что мощная энергетика солнечного затмения способна усиливать тревожность и нервозность. Многие в этот период часто ощущают недомогание, упадок сил и эмоциональное истощение. Это происходит из-за дефицита ультрафиолета , который дает организму энергию для физической активности и улучшает настроение.

В период «кровавой» Луны у людей с повышенной эмоциональностью увеличивается частота перепадов настроения, а также может возникнуть ощущение апатии и сонливости.

Считается, что в дни солнечных затмений нельзя начинать что-то новое, поскольку нововведения и перемены в этот период могут закончиться неблагоприятно и безрезультатно. С точки зрения астрологии это неудачное время для сделок, открытия новых проектов и кардинальной смены имиджа. Дни лунных затмений считаются не лучшим периодом для перехода на новые этапы жизни — смены профессии, переезда, оформления отношений и других. Также в это время лучше не осуществлять крупных финансовых вложений и не отправляться в дальние путешествия.

В дни затмений эксперты совеют больше гулять на свежем воздухе и заниматься деятельностью, которая приносит удовольствие — прослушиванием любимой музыки, просмотром фильмов, чтением книг или творчеством.