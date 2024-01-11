Что нельзя делать в високосный год — 2024: главные приметы и суеверия

Календарный год, в котором есть дополнительный день 29 февраля, называют високосным. Появление подобной системы исчисления связывают с тем, что Земля делает оборот вокруг Солнца за чуть больше, чем 365 дней, и за четыре года набирается еще один день. Раз в четыре года интернет наполняют суеверия и приметы, связанные с високосным годом, и уверяющие, что 29 февраля приносит людям неудачи и проблемы. В то же время другие уверены, что високосный год приносит и приятные сюрпризы, если думать о хорошем и не бояться. Что нельзя делать в високосном 2024 году и какие народные суеверия существуют — в материале «Известий».

Високосный год: можно ли выходить замуж, жениться, играть свадьбу

Самым популярным суеверием касательно високосного года считается запрет на заключение браков. Связывают это с тем, что союз, заключенный в високосный год, окажется некрепким и быстро распадется. В Греции пары предпочитают не вступать в брак в високосный год, что делает этот год по-настоящему трагичным для тех, кто работает в этой области. Существует также суеверие, что разведенные пары, разлученные в високосный год, никогда больше не обретут счастья.

У славян високосный год условно назывался «годом невест». В этот период любая девушка могла выбирать себе жениха самостоятельно, и он не мог ответить отказом. А в Шотландии было даже время, когда незамужняя королева Маргарита приказала налагать штраф на мужчин, которые отказывали женщине в браке ее мечты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В связи с этим мужчины часто вступали в брак против своей воли под давлением традиций и правил, а не так, как должно быть, — исключительно ради любви. Отсюда пошло распространенное поверье, что свадьба в високосный год приведет к несчастливой семейной жизни.

Не стоит забывать, что никакие суеверия и приметы не подкреплены научными обоснованиями, поэтому каждый сам выбирает во что верить. Религия также, как и наука, не находит оснований для запретов для свадьбы в високосный год.

В соответствии с восточным календарем, 2024 високосный год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дерево символизирует стабильность, а зеленый цвет — спокойствие и гибкость. Считается, что этот восточный символ способен укрепить союз и помочь избежать разногласий. Год Дракона будет помогать парам, которые заключили свой союз под его покровительством поддерживать страсть и огонь в любви и браке. К тому же Дракон — символ защитника, поэтому его влияние положительно скажется на рождении детей, которым он подарит свою опеку.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В прежние времена люди ассоциировали високосные года с неудачами и отрицательными событиями. Действительно, нередки случаи природных катаклизмов, эпидемий и других неприятных событий именно в високосные года. Однако все эти происшествия регулярно случаются вне зависимости от того, какой год сейчас на дворе.

Что нельзя делать в високосный год

Суеверия и приметы, связанные с високосным годом, сводятся не только к женитьбе. Одно из таких суеверий касается рождения детей, считалось, что ребенок, появившийся в високосный год, будет несчастлив, так как год сулит негативные происшествия. Однако исключением являлись дети, рожденные 29 февраля, их называли благословенными. В конце концов, шансы родиться в високосный день равны одному к 1461! Всего в мире живет около пяти млн человек, родившихся 29 февраля. В 2023 году медики не находят никаких научных объяснений подобным суевериям, поэтому придерживаться запрета на рождение ребенка в високосный год или нет, решает каждый сам для себя.

Кстати, городок Энтони в штате Техас в США известен, как самопровозглашенная «столица високосного года». Раз в четыре года здесь проводится международный фестиваль, куда съезжаются люди, родившиеся 29 февраля и не только.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Еще один запрет касается переезда и любой смены места жительства в течение високосного года. Народные поверья гласят, что новое место проживания обязательно доставит несчастье и спровоцирует неудачи. Переезд в високосный год способен принести, как мелкие бытовые трудности, так и серьезные проблемы. Согласно суевериям, не рекомендуется также строительство и ремонт домов и квартир.

Существует феномен самосбывающегося пророчества, когда человек бессознательно ищет подтверждение своим негативным ожиданиям и находит его. Чтобы избежать ненужных проблем при переезде, стоит отнестись к нему ответственно: снять или купить жилье у надежного продавца и привлечь к перевозке вещей хорошо зарекомендовавшую себя компанию.

Високосный год – 2024: приметы и суеверия

В високосный год на рождественские праздники люди не ходили колядовать, было поверье, что, переодевшись, они переймут на себя поведение животных. Гадания в високосный год также под запретом. По поверью, всё худое сбудется, а доброе пройдет мимо. Согласно суевериям, в високосный год не следует кардинально менять свой стиль и внешний вид. Проблемы, могут начаться при любых переменах: прическа, окрашивание. В прежние времена меняться внешне было нельзя, потому что удача могла не узнать человека и пройти мимо.

Фото: Global Look Press/Sina Schuldt