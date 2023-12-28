Пособие на ребенка: график детских выплат в 2024 году по месяцам

Ежегодно российские семьи получают различного рода выплаты от государства, призванные материально поддержать родителей и детей. С начала 2024 года субсидии для россиян вырастут соразмерно прогнозируемой инфляции. График выплат детских пособий в 2024 году — в материале «Известий».

Почему не будет детских пособий в январе 2024 года

В России установлена система государственных пособий гражданам, имеющим детей, которая обеспечивает гарантированную материальную поддержку материнства, отцовства и детства. Все пособия освобождены от налогообложения. Они ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции в порядке, установленном федеральным законом, кроме ежемесячного пособия на ребенка, которое индексируется в порядке, установленном конкретным субъектом РФ.

Виды пособий для граждан с детьми:

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинское учреждение на ранних сроках беременности;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

— ежемесячное пособие, установленное в субъекте РФ;

— материнский капитал;

— единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

— единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего воинскую службу;

— ежемесячное пособие для ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.

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Согласно утвержденному закону о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годы (ФЗ № 540 от 27.11.2023), некоторые виды пособий проиндексируют уже с 1 января 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В числе пособий, подлежащих индексации, — выплаты детям военнослужащих и ежемесячное пособие на содержание детей до 18 лет. С 1 февраля 2024 года идексация коснется материнского капитала: его увеличат на 7,5%. Сумма выплаты на первого ребенка увеличится до 631 тыс. рублей, а на второго — до 834 тыс. рублей.

Также с 1 февраля 2024 года проиндексируют максимальное пособие по беременности и родам — с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 49 тыс. рублей.

Когда придут детские пособия за январь 2024 года

В конце декабря получателям пенсий и пособий придет вторая выплата — в счет январских праздников. Как правило, средства поступают от СФР в кредитные организации в конце месяца и позже перечисляются на счета получателей. Не позднее 28 декабря 2023 будут перечислены: детские выплаты (единое пособие, пособие по уходу за ребенком, пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, и пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву).

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Следующее начисление январских выплат по графику пройдет 3, 5 или 8 февраля.

В январе деньги придут только тем, кто заново оформлял пособия, а срок ранее назначенной помощи истек 31 декабря 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С 1 января 2024 года вступают в силу поправки, регулирующие выплату пособий лицам, досрочно вышедшим на полную рабочую ставку. Раньше граждане, осуществляющие уход за ребенком, могли продолжать работу на условиях неполного рабочего дня и получать выплату в счет отпуска по уходу за ребенком. Выплата пособий при выходе на полный рабочий день прекращалась. Благодаря поправкам родитель или опекун, выйдя на полный рабочий день, сможет сохранить пособие до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Перечисление выплат на ребенка: график по месяцам в 2024 году

В 2024 году единым днем выплаты большинства детских пособий станет 3, 5 и 8-е число месяца. Ранее пособия начислялись за текущий месяц, а период выплат разнился от региона к региону. Если в одних субъектах Федерации средства поступали с 1-го по 15-е число, то в других — с 16-го по 25-е.

Третьего числа поступают: пособие беременным женщинам, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям. Кроме того, в этот день поступает пособие на ребенка военнослужащего по призыву и пособие на детей от 8 до 17 лет.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Если семья получает не выплаты из маткапитала, а новое универсальное пособие, то оно также приходит 3-го числа и выплачивается за предыдущий месяц.

С июня 2023 года выплата из материнского капитала на детей до трех лет начисляется 5-го числа каждого месяца.

Пособие работающим родителям для детей до полутора лет придет 8-го числа, единый день выплаты для него установлен с марта 2023 года.