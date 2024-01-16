Рамасвами решил выйти из президентской гонки в США и поддержать Трампа

Предприниматель Вивек Рамасвами заявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать Дональда Трампа. Об этом он сказал 16 января в ходе выступления в штабе в городе Де-Мойн в Айове.

«Я принял решение выйти из президентской гонки», — приводит его слова Bloomberg.

Кроме того, он отметил, что будет делать всё на благо США в случае победы Трампа на американских выборах.

Рамасвами добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в Айове и сообщить о поддержке его кандидатуры.

Рамасвами получил голоса от трех делегатов и занял четвертое место на конференции в рамках определения номинантов от Республиканской партии, которая проходила в штате Айова. После этого он сообщил в соцсети Х (бывш. Twitter) о принятом решении сняться с предвыборной гонки.

Сезон предварительных выборов в США начался в Айове. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Так, по их результатам, Трамп получил 51% голосов, за него проголосовали 20 делегатов. Губернатор Флориды Рон Десантис с отрывом в один голос опередил бывшего постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, получив восемь голосов делегатов, Хейли получила семь.

Рамасвами известен радикальными заявлениями-обещаниями после своего избрания на пост. 6 января он пообещал вывести США из НАТО, а 31 декабря и вовсе заявил о планах упразднить Федеральное бюро расследований (ФБР).

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.