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Индексация с 1 февраля 2024 — какие выплаты и на сколько повысят

В РФ планируют проиндексировать 40 видов выплат на 7,4% с 1 февраля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 февраля ряд выплат и социальных пособий в России ожидает ежегодная индексация. Повышение затронет более 40 видов господдержки. Какие выплаты и на сколько будут проиндексированы — читайте в материале «Известий».

На сколько проиндексируют выплаты с 1 февраля 2024

Размер индексации определяется на основе фактического индекса цен за минувший год. В 2024 году этот коэффициент составил 7,4%.

Какие выплаты проиндексируют с 1 февраля 2024

В результате индексации будут увеличены выплаты, предназначенные для более 20 млн россиян. В частности, повышен будет размер маткапитала, социальной доплаты к пенсии, единовременного пособия по рождению ребенка, ежемесячного пособия по уходу за малышом, ежемесячных страховых выплат разным категориям населения — ветеранам, Героям труда и Героям России, инвалидам. Также с 2024 года индексации подлежит и пособие по безработице. Повышение ждет и многие региональные надбавки, установленные властями субъектов РФ.

В состав ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) также входит набор социальных услуг (НСУ). Получатели такой льготы могут написать заявление и отказаться от него в пользу денежного эквивалента. С 1 февраля 2024 года стоимость набора будет оцениваться в 1547 рублей.

Индексация маткапитала с 1 февраля 2024

Ежегодно 1 февраля индексируется размер маткапитала. Вне зависимости от даты выдачи сертификата остаток на нем будет проиндексирован на установленный коэффициент. Сверить остаток средств можно с помощью портала «Госуслуги».

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Больше всего будет увеличен материнский капитал семей, которые пока не воспользовались сертификатом. Так, с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка составит 630,3 тыс. рублей. А обладатели повышенного материнского капитала на второго ребенка смогут распорядиться средствами до 833,3 тыс. рублей.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен до 19 242 рубля.

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