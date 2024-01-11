Повышенная пенсия: когда придет за январь 2024 года

Выплата пенсий в России обычно производится согласно установленному графику. Каждому гражданину назначается определенная дата, в которую он ежемесячно получает денежные средства. Традиционно в январе в связи с продолжительными праздничными и выходными днями график получения пенсий и социальных пособий сдвигается. Точные сроки зависят от региона, в котором проживает гражданин. Когда поступят деньги россиянам в январе и как изменился размер пенсии после индексации 2024 года — в материале «Известий».

Какого числа придет пенсия за январь 2024 года

В январе 2024 года ожидаются изменения в графике выплат пенсий и социальных пособий. Новые даты установлены территориальными отделениями Социального фонда России (СФР) по согласованию с «Почтой России», банками и доставочными организациями. Каждый регион определяет собственный график назначения пенсий и других выплат.

Доставка пенсии через почту началась 3 января 2024 года. За праздничный день 7 января граждане получили выплату заранее — 5 или 6 числа, в зависимости о работы почтового отделения. Напоминаем, что тем, кому обычно начисляется пенсионное обеспечение 1–8 января через банк (в том числе Сбербанк), деньги поступили досрочно в период 28–30 декабря 2023 года. Однако в отельных регионах решение о зачисление выплат было перенесено на более поздние даты.

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Российские пенсионеры, зачисления которым производится с 9 января на банковские счета и карты, получат выплаты согласно обычному графику, без изменений. Все выплаты будут произведены с учетом уровня инфляции. Прибавка в среднем составила 1,6 тыс. рублей.

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Даты могут корректироваться в соответствии с решением регионального отделения СФР. Точный день доставки пенсии следует уточнить в офисе ведомства по месту проживания гражданина, по телефону горячей линии или в пункте «Почты России». В некоторых регионах график доступен на официальном сайте СФР и в социальных сетях ведомства.

Кому и на сколько повысят пенсию с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года размер страховой пенсии по старости и инвалидности был проиндексирован на 7,5%. Увеличение выплаты коснулось неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильцев. Следовательно, сумма фиксированной части страховой пенсии увеличится с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля. В соответствии с прогнозами Минтруда, средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2024 году составит 23 405 рублей. Перерасчет пенсии был произведен автоматически.

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Если минимальная пенсия оказывается ниже регионального прожиточного минимума в регионе проживания, гражданин получает социальную доплату от государства. В 2024 году прожиточный минимум по стране увеличится с 14 375 рублей до 15 453 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения выплата составит 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей.

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В новом году во всех регионах России, в том числе и на новых территориях, на 18,5%м увеличилась минимальная оплата труда (МРОТ). Теперь МРОТ составляет 19 242 рубля.

Кроме того, в 2024 году постепенно будет производится индексация пенсий и выплат для других категорий граждан. Сумма социальных пенсий увеличится с 1 апреля 2024 года с учетом инфляции. На выплату могут рассчитывать нетрудоспособные граждане, не имеющие достаточного трудового стажа, инвалиды и лица, которые утратили кормильца. С 1 августа повысят стоимость пенсионного балла. Один пенсионный коэффициент будет стоить 133,05 рубля, а не 123,8 рубля, как раньше. Напомним, что пока индексация фиксированной части пенсии для работающих пенсионеров не предусмотрена, но каждый год им начисляются пенсионные коэффициенты.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Наконец, с 1 октября поднимется размер пенсионных выплат для военных на 4,5%. Данная мера коснется граждан, получающих пенсию от Минбороны, бывших сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и остальных силовых ведомств. Индексация коснется более чем 2,7 млн человек.