«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова, осужденного за убийство более 80 человек, этапировали из Иркутска в Мордовию. Об этом 16 января сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

«В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении Попкова вступил в законную силу очередной приговор, который не был им обжалован. 22 ноября суд признал его виновным еще в трех убийствах. По данным прокуратуры, «ангарскому маньяку» было назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что «ангарского маньяка» Михаила Попкова решили проверить на причастность еще к 50 расправам. Отмечалось, что Попков мог совершать все эти преступления на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) — от Владивостока до Улан-Удэ.

Кроме того, сообщалось, что за раз маньяк признается в двух или трех новых преступлениях, чтобы на время расследования его этапировали из колонии особого режима в СИЗО, где контроль за ним менее строгий.

Ранее в этот день Попкова приговорили к еще 10 годам колонии по делу о еще трех таких эпизодах. Для мужчины это уже четвертый судебный приговор.

«Ангарского маньяка» считают самым кровавым преступником в новейшей истории России — на его счету 86 жертв. Это больше, чем у Чикатило, который убил 53 человека. Все свои преступления Попков совершил в Иркутской области с 1992 по 2010 год.

В 2015 году Попков был осужден за 22 убийства и получил первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года, когда удалось доказать его причастность еще к 59 смертям. Кроме того, одной из жертв маньяка стал его коллега-милиционер.

В июле 2021 года суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцам заключения по делу еще о двух убийствах, совершенных в 1995 году. В них преступник сознался уже в колонии. Последний приговор он получил в ноябре 2023 года.