«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова, осужденного за убийство более 80 человек, решили проверить на причастность еще к 50 расправам. Об этом Lenta.Ru пишет в среду, 22 ноября.

Издание сообщает, что Попков мог совершать все эти преступления на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) — от Владивостока до Улан-Удэ. По словам корреспондента, за раз маньяк признается в двух или трех новых преступлениях, чтобы на время расследования его этапировали из колонии особого режима в СИЗО, где контроль за ним менее строгий. Он добавил, что у Попкова такая тактика.

«Стоит отметить, что в Иркутске, где «ангарский маньяк» совершил большую часть своих преступлений, была создана постоянно действующая группа по расследованию серийных расправ, однако сейчас ее работа фактически заморожена», — рассказал корреспондент.

Ранее в этот день Попкова приговорили к еще 10 годам колонии по делу о еще трех таких эпизодах. Для мужчины это уже четвертый судебный приговор, передает RT.

В 2015 году Попков был осужден за 22 убийства и получил первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года, когда удалось доказать его причастность еще к 59 смертям. Кроме того, одной из жертв маньяка стал его коллега-милиционер.

В июле 2021 года суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцам заключения по делу еще о двух убийствах, совершенных в 1995 году. В них преступник сознался уже в колонии. Последний на сегодняшний день приговор он получил в ноябре 2023 года.