Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Мир
Кабмин Финляндии решил закрыть почти все КПП на границе с Россией
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
ФСБ подтвердила ликвидацию в Ингушетии пособника бандгруппы
Мир
Германия за полторы недели передала Украине 20 БМП Marder и тысячи снарядов
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам

Lenta.Ru: «ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
0
Фото: ТАСС/EPA/DMITRY DMITRIYEV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова, осужденного за убийство более 80 человек, решили проверить на причастность еще к 50 расправам. Об этом Lenta.Ru пишет в среду, 22 ноября.

Издание сообщает, что Попков мог совершать все эти преступления на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) — от Владивостока до Улан-Удэ. По словам корреспондента, за раз маньяк признается в двух или трех новых преступлениях, чтобы на время расследования его этапировали из колонии особого режима в СИЗО, где контроль за ним менее строгий. Он добавил, что у Попкова такая тактика.

«Стоит отметить, что в Иркутске, где «ангарский маньяк» совершил большую часть своих преступлений, была создана постоянно действующая группа по расследованию серийных расправ, однако сейчас ее работа фактически заморожена», — рассказал корреспондент.

«Признаваясь в убийствах, он устраивает себе каникулы…»
«Ангарский маньяк» рассказал следствию еще о трех своих жертвах и получил новый приговор

Ранее в этот день Попкова приговорили к еще 10 годам колонии по делу о еще трех таких эпизодах. Для мужчины это уже четвертый судебный приговор, передает RT.

В 2015 году Попков был осужден за 22 убийства и получил первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года, когда удалось доказать его причастность еще к 59 смертям. Кроме того, одной из жертв маньяка стал его коллега-милиционер.

В июле 2021 года суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцам заключения по делу еще о двух убийствах, совершенных в 1995 году. В них преступник сознался уже в колонии. Последний на сегодняшний день приговор он получил в ноябре 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023