«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по делу о трех убийствах. Главное

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, осужденный за убийство более 80 человек, был приговорен к еще 10 годам колонии по делу о еще трех таких эпизодах. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по Иркутской области. Для мужчины это уже четвертый судебный приговор. Подробнее читайте в материале «Известий».

«Ангарский маньяк» — новый приговор

В январе 2023 года Попков, уже отбывавший пожизненное наказание в колонии, признался в совершении еще нескольких преступлений в 1990-е годы. Правоохранители начали проверку и смогли установить факт трех убийств, о которых не было известно ранее. В августе прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по этому делу.

22 ноября суд приговорил Попкова к еще 10 годам лишения свободы. По данным следствия, в 1997 году он убил 27-летнюю женщину в иркутском поселке Жилкино, затем в 1998 его жертвой на берегу реки Ангара в Иркутске стала 25-летняя девушка, а в 2003 году маньяк на Ново-Ленинском городском кладбище расправился с 31-летней женщиной. Двух первых жертв убийца задушил, а третьей нанес множество ножевых ранений.

Как отмечается в заявлении СК, причастность Попкова подтверждают показания самого преступника, а также результаты судебных экспертиз, данные протоколов осмотров мест происшествий и другие доказательства. С учетом ранее расследованных уголовных дел, в период с 1992 по 2010 год Попков совершил 86 убийств и три покушения на территории Иркутской области, отмечается в публикации.

Что известно об «ангарском маньяке»

Свое первое убийство «ангарский маньяк» совершил в 1992 году. Его жертвами часто становились молодые женщины, которые шли по улице одни в позднее время суток. Попков предлагал подвезти их до дома на своей машине, а затем вывозил в безлюдные места и убивал. При этом мужчина работал в МВД и нередко использовал статус сотрудника правоохранительных органов, чтобы втереться в доверие к незнакомкам.

Долгое время следователи не рассматривали совершенные маньяком преступления как серийные, предполагая, что женщины погибали в результате бытовых конфликтов или ограблений. Однако в 1998 году некоторые дела всё же объединили в одно. После этого для поимки убийцы было создано несколько оперативных групп, и в 2012 году он был задержан. Выйти на его след помогли следы автомобиля «Нива» на местах происшествий, а также многочисленные ДНК-экспертизы и постепенное сужение списка подозреваемых.

В 2015 году Попков был осужден за 22 убийства и получил первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года, когда удалось доказать его причастность к еще 59 смертям. Кроме того, одной из жертв маньяка стал его коллега-милиционер.

В июле 2021 года суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцам заключения по делу о еще двух убийствах, совершенных в 1995 году. В них преступник сознался уже в колонии. Последний на сегодняшний день приговор он получил в ноябре 2023 года.