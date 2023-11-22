Признательные указания: за что «ангарский маньяк» получил свой четвертый срок

В деле самого кровавого в России серийного убийцы, экс-милиционера Михаила Попкова , известного как «ангарский маньяк», рано ставить точку , полагают эксперты. 22 ноября Ленинский районный суд Иркутска признал его виновным в убийстве еще трех человек и приговорил к 10 годам колонии особого режима. С этими жертвами Попков расправился с 1997 по 2003 год. Сейчас он уже сидит пожизненно за 83 убийства , в них он признавался постепенно. «Ангарский маньяк» выдает свои признания порциями — возможно, потому что мечтает о побеге , предположили эксперты. К явкам с повинной его могут подталкивать и новые доказательства, которые появляются у следователей благодаря технологии анализа ДНК, отметили они.

За что Попкову дали еще 10 лет тюрьмы

Новый, уже четвертый по счету срок получил 59-летний Михаил Попков — 22 ноября Ленинский райсуд Иркутска признал «ангарского маньяка» виновным в очередных трех убийствах . В этих преступлениях, совершенных от 20 до 26 лет назад, Попков признался сам и написал три явки с повинной. Это стало поводом для возобновления расследования по уголовным делам, раскрыть которые по горячим следам не удалось. За неимением доказательств следователи в те годы их приостановили.

Дела могли так и остаться «висяками», если бы Попков в конце прошлого года – начале этого не «вспомнил» еще о трех эпизодах своих жутких преступлений. Речь идет о молодых женщинах, убитых в 1997, 1998 и 2003 годах, сообщил на судебных заседаниях прокурор Ленинского района Иркутска Азу Каримов.

— Он встречал потерпевших на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ними время. После этого увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами, — сказал прокурор.

Своих жертв Попков убивал с особой жестокостью. Двух женщин 25 и 27 лет он задушил на берегу реки Ангара, тело одной облил бензином и поджег, — это было в октябре 1997-го и марте 1998-го. А в октябре 2003 года расправился с 31­-летней женщиной — отвез ее на своей машине в район Ново-Ленинского кладбища и там нанес не менее 40 ударов ножом.

Обо всем этом Попков рассказал следователям, опознал своих жертв по фотографиям и показал места преступлений. Все его показания совпали с материалами «зависших» дел.

Имена потерпевших Попков не запоминал, зато без ошибки называл места преступлений и другие детали, например во что была одета убитая девушка и какие на ней были украшения. С одной из жертв уже после расправы он снял золотые цепочку и кольцо, впоследствии продал их, следует из материалов «нового» дела.

«Ангарского маньяка» считают самым кровавым преступником в новейшей истории России — на его счету 86 жертв. Это больше, чем у Чикатило, который убил 53 человека . Все свои преступления Попков совершил в Иркутской области с 1992 по 2010 год. Предыдущие приговоры ему выносили в 2015, 2018 и 2021 годах.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сам бывший милиционер называет себя чистильщиком и считает, что избавлял общество от девушек легкого поведения. Однако, судя по материалам последнего дела, все три жертвы были самыми обычными женщинами. Например, одна из убитых работала в детском садике, писали ранее «Известия». У двух девушек на момент трагедии были несовершеннолетние дети — сейчас они признаны по делу потерпевшими. Кроме того, среди более ранних доказанных эпизодов есть и убийство мужчины — коллеги-милиционера — в 1999 году.

Как рассказали «Известиям» в иркутской прокуратуре, все потерпевшие были извещены о процессе, однако в суд никто из них не явился. Из-за этого в ходе судебного следствия был допрошен всего один свидетель. В целом же следователи допросили по делу более 40 свидетелей, провели целый ряд экспертиз, в том числе генетическую, которая подтвердила причастность Попкова к преступлениям.

Без последнего слова

На суде Попков вел себя молчаливо: он отказался от дачи показаний, и прокурор зачитал его допросы, полученные на следствии. Прочитанное Попков подтвердил. Также он отказался от последнего слова и лишь перед вынесением приговора коротко переговорил о чем-то со своим адвокатом. Говорил Попков тихо, наклоняясь к адвокату через прутья судебной решетки.

От журналистов подсудимый глаза не прятал — он пристально смотрел в объективы камер, изучая лица незнакомых людей, которых он теперь почти не видит.

Во время прений сторон прокурор отметил, что у обвинения нет оснований сомневаться в том, что именно Попков совершил преступления, в которых признался. Исключил возможность самооговора со стороны своего подзащитного и его адвокат по назначению Владимир Лухтин. По его словам, фактов, которые говорили бы об обратном, в материалах дела нет.

Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Михаил Попков

— Объем следственных действий можно считать достаточным благодаря участию в них самого Попкова, который активно все рассказывал и показывал следствию, — сказал адвокат.

Слова прокурора Попков слушал, опустив голову и глядя в пол. Иногда он поднимал глаза и внимательно смотрел на гособвинителя, особенно когда тот зачитывал результаты экспертиз и другие доказательства по делу.

С момента совершенных Попковым убийств прошло более 15 лет — и по ним уже истекли сроки давности. Однако «с учетом высокой общественной опасности» его действий прокурор попросил суд не освобождать подсудимого от уголовной ответственности. Суд согласился с прокурором и приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима.

С учетом двух пожизненных сроков такой приговор уже можно считать формальностью , сказал «Известиям» почетный адвокат Игорь Бушманов.

— Но перед лицом закона и справедливости он всё равно очень важен. И особенно — перед лицом близких и родных несчастных жертв, — сказал адвокат.

До вступления приговора в силу Попков будет находиться в одном из иркутских СИЗО, после чего его отправят обратно в мордовскую колонию для «пожизненников», где он отбывает наказание с 2015 года.

Оборотень в погонах

Попков орудовал безнаказанно больше 18 лет. Чтобы установить его личность, экспертам пришлось провести больше 3 тыс. генетических исследований, проверить сотни человек.

В самом начале преступного пути милиционер лично выезжал на расследование — своих же убийств. Бывший коллега Михаила Попкова Дмитрий Хмыловский рассказал «Известиям», что однажды они с Попковым вместе выехали осматривать труп девушки, которую тот убил «буквально два часа назад».

Михаил Попков Фото: Global Look Press/RF Investigative Committee

Медицинская экспертиза признала Попкова вменяемым, однако специалист в области криминальной психологии, профессор Юрий Антонян считает, что у «ангарского маньяка» есть отклонения.

— Я бы его причислил к некрофическим натурам. Такие люди испытывают влечение к смерти, непреодолимое желание умерщвлять, — сказал «Известиям» эксперт.

По мнению прокурора, Попков «осознает общественно опасный характер своих действий и может руководить ими».

Для приговоренного уже к двум пожизненным срокам бывшего милиционера происходящее — своего рода развлечение и единственная возможность хотя бы ненадолго сменить обстановку , полагает бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин, известный, в частности, своим расследованием дела «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Поэтому точку в его деле ставить пока рано, считает он.

— Не исключаю, что в ближайшие годы Попков вспомнит новые эпизоды, — сказал следователь в беседе с «Известиями». — Каждое расследование — это выезд куда-то и новые люди. Человек живет пищей и эмоциями, а ему теперь эмоций не хватает . Поэтому, думаю, он будет выдавать признания порциями, и нас ждет еще новый суд.

Современные методы расследования

Стимулом для новых признаний для Попкова может стать также мысль о побеге , считает Дмитрий Плоткин.

— Из зон, где сидят пожизненно, сбежать практически невозможно. А когда тебя начинают возить по разным местам, крошечный шанс появляется. Прецеденты таких побегов в истории были. В 1990-е один осужденный «закосил» под психа, и его отправили на экспертизу в психушку, а там даже охранники ходили без оружия. Пришли бандиты с автоматами и спокойненько своего товарища забрали, — рассказал следователь.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

С другой стороны, по мнению Дмитрия Плоткина, «ангарский маньяк» «не такой уж дурак», чтобы просто так признаваться в новых эпизодах. К этому его могли подтолкнуть следователи, в руках у которых могло оказаться новое доказательство его вины.