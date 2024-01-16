Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя

Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии FIFA

0
Фото: Global Look Press/IMAGO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси 15 января был признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards 2023 проходит в понедельник в Лондоне. Месси уже третий раз становится игроком года по версии FIFA.

Кроме аргентинского спортсмена кандидатами на получение награды были норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Золотая акция: США хотят сделать свою лигу богатой за счет Месси
Все прежние попытки американцев догнать и перегнать футбольную Европу проваливались

Ранее в этот день сообщалось, что Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации «Лучший футболист года» по версии FIFA.

5 декабря Месси был удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time.

До этого, 31 октября, стало известно, что Месси в восьмой раз стал обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football. До этого он становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024