Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии FIFA

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси 15 января был признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards 2023 проходит в понедельник в Лондоне. Месси уже третий раз становится игроком года по версии FIFA.

Кроме аргентинского спортсмена кандидатами на получение награды были норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее в этот день сообщалось, что Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации «Лучший футболист года» по версии FIFA.

5 декабря Месси был удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time.

До этого, 31 октября, стало известно, что Месси в восьмой раз стал обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football. До этого он становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.