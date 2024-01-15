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ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» 15 января.

Матч прошел в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» и завершился со счетом 3:2.

У ЦСКА голы забивали Владислав Каменев и Константин Окулов. У «Автомобилиста» шайбы забросили Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. Последние два гола были забиты в третьем периоде — на 14-й и 17-й минутах.

«Автомобилист» с 64 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. ЦСКА с 56 очками располагается на седьмой строчке в Западной конференции.

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14 января хоккейный клуб «Спартак» из Москвы потерпел шестое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда проиграла дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. В составе «Спартака» шайбы забросили Николай Голдобин и Максим Цыплаков. У гостей дубли оформили Данила Юров и Никита Михайлис. Также отличились Денис Зернов и Даниил Вовченко.

До этого, 11 января, московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ, одержав четвертую победу подряд. Встреча закончилась со счетом 4:2. Победу команде принесли голы Егора Римашевского, Никиты Гусева и Ивана Муранова. В конце игры в пустые ворота шайбу забил Седрик Пакетт.

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