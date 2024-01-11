Московское «Динамо» победило ЦСКА в матче КХЛ

Московский хоккейный клуб «Динамо» на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), встреча закончилась со счетом 4:2, сообщил 11 января «Спорт-Экспресс».

Победу команде принесли голы Егора Римашевского, Никиты Гусева и Ивана Муранова. В конце игры в пустые ворота шайбу забил Седрик Пакетт.

У ЦСКА ворота динамовцев поразили Колби Уильямс и Антон Слепышев.

«Динамо» (70 очков после 50 матчей) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед кряду: с 56 очками они идут шестыми на Западе после 49 игр.

Ранее, 7 января, «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный «Спартак». Ранее, 28 декабря, сообщалось, что московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:1.