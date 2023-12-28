Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:1

Московский хоккейный клуб «Спартак» в выездном матче обыграл минское «Динамо» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 28 декабря на стадионе «Минск-Арена» и собрала более 14,5 тыс. зрителей.

В команде россиян шайбы в ворота соперника забросили Максим Цыплаков (на 21-й минуте), Михаил Мальцев (26-я), Павел Порядин (40-я) и Шэйн Принс (50-я). У белорусских соперников единственным голом отличился Александр Волков (23-я), сообщает «Спорт-Экспресс».

Нападающий Порядин в матче забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ, а вот для Мальцева гол в ворота «Динамо» стал дебютным в составе «Спартака», куда хоккеист перешел на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес».

По итогам «Спартак» возглавляет турнирную таблицу КХЛ с 65 очками в 46 матчах. «Динамо» располагается на восьмом месте в Западной конференции с 40 очками после 43 встреч.

До этого, 5 декабря, московский «Спартак» сыграл со столичным «Динамо» и победил соперников в овертайме со счетом 8:7 в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. В середине матча «бело-голубые» вели со счетом 5:2, но «Спартак» смог не только догнать оппонентов, но и перегнать. Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Беляев.