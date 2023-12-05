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«Спартак» со счетом 8:7 обыграл «Динамо» и возглавил Западную конференцию КХЛ
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«Спартак» со счетом 8:7 обыграл «Динамо» и возглавил Западную конференцию КХЛ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Московский «Спартак» 5 декабря в овертайме победил столичное «Динамо» со счетом 8:7 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В середине матча «бело-голубые» вели со счетом 5:2, но «Спартак» смог не только догнать соперника, но и перегнать.

Основное время матча завершилось со счетом 7:7. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков, Павел Порядин, Даниэль Усманов, Николай Голдобин, Егор Филин и Александр Беляев. У «Динамо» дубль оформил Эрик О'Делл, также на свой счет по голу записали Дмитрий Рашевский, Егор Римашевский, Егор Петухов, Даниил Пыленков и Иван Муранов.

Отмечается, что решающую шайбу в овертайме забросил спартаковец Александр Беляев.

«Спартак» набрал 54 очка и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 54 очками располагается на втором месте таблицы.

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