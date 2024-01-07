Московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 в матче КХЛ

Московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье, 7 января, на «ВТБ-Арене» в Москве и собрала 9767 зрителей.

По данным «Спорт-Экспресс», в команде бело-голубых дубль оформил Эрик О'Делл, а у красно-белых шайбы забросили Павел Порядин и Николай Голдобин. Отмечается, что победный гол в овертайме забил Седрик Пакетт.

В этом сезоне КХЛ счет личных встреч между клубами составляет 2:2. «Динамо» одержало вторую победу подряд, с 66 очками заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» в свою очередь потерпел третье поражение подряд: с 67 очками красно-белые заняли второе место.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:1. В команде россиян шайбы в ворота соперника забросили Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шэйн Принс. У белорусских соперников единственным голом отличился Александр Волков.

До этого, 5 декабря, московский «Спартак» сыграл со столичным «Динамо» и победил соперников в овертайме со счетом 8:7. В середине матча бело-голубые вели со счетом 5:2, но «Спартак» смог не только догнать оппонентов, но и перегнать. Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Беляев.