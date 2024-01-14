ХК «Спартак» продлил до шести матчей безвыигрышную серию в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» из Москвы потерпел шестое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
14 января команда проиграла дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. В составе «Спартака» шайбы забросили Николай Голдобин и Максим Цыплаков. У гостей дубли оформили Данила Юров и Никита Михайлис. Также отличились Денис Зернов и Даниил Вовченко.
По итогам 52 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками. «Металлург» возглавляет Восточную конференцию с 74 баллами.
Предыдущее поражение «Спартак» потерпел 12 января от санкт-петербургского СКА. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей.