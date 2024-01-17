Балканские маневры: США решили вооружить Косово

Госдеп США одобрил возможную продажу непризнанному Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на общую сумму $75 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам. По словам косовского президента, это станет «новым, решающим этапом укрепления государственного оборонительного потенциала». Однако в Сербии назвали это разочарованием, а также решили потратить около €740 млн на закупку военной техники. Подробности — в материале «Известий».

С приветом из конгресса

«Республика Косово запросила закупку 24 6 ракет Javelin FGM-148F, включая шесть летающих ракет и 24 облегченных прицельно-пусковых установки Javelin (LWCLU). Общая ориентировочная стоимость составляет $75 млн», — говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В публикации также отмечается, что предполагаемая сделка «улучшит обороноспособность Косово в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и удовлетворения потребностей национальной обороны».

«Косово без труда внедрит это оборудование в свои вооруженные силы», — сообщается в документе.

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin Фото: commons.wikimedia.org/Marines

Помимо этого, предполагается, что передача ракет «послужит поддержке внешнеполитических целей и национальной безопасности США, улучшив безопасность европейского партнера». Также в Агентстве подчеркнули, что возможная продажа Приштине Javelin «не приведет к изменению основного военного баланса [сил] в регионе» и «не окажет негативного воздействия на оборонную готовность США».

«Реализация предлагаемой сделки не потребует назначения представителей правительства США или подрядчиков в Косово», — резюмировали в документе.

Противоречит резолюции Совбеза ООН

Новость о возможных поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin радостно восприняли в Пр иштине. «Косово вступает в новый, решающий этап укрепления своего государственного оборонительного потенциала, что предполагает приведение наших сил безопасности в соответствие со стандартами НАТО», — объявила в этой связи косовский президент Вьоса Османи.

Парламент Косово еще шесть лет назад принял программу трансформации косовских сил безопасности в полноценную армию. Таким образом, к 2028 году косовские вооруженные силы, в которых сейчас 2,5 тыс. человек, увеличатся до 7,5 тыс.

Американские разведчики выполняют предполетные проверки беспилотной авиационной системы RQ-20 PUMA в лагере Ничто-Хилл, Косово Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army

Поставка американских противотанковых комплексов теперь ускорит процесс формирования косовской армии. Приштина получила от США свыше сотни военных внедорожников и БТР, а также ударные беспилотники Bayraktar.

О том, что Вашингтон планирует запустить в конгрессе официальную процедуру по утверждению поставок комплексов Javelin Приштине, в Белграде узнали от американского посла Кристофера Хилла, который незадолго до этого встретился с сербским лидером Александром Вучичем.

«Президент Вучич заявил, что эта информация является большим разочарованием для Сербии, но наша страна вместе с США будет работать н ад сохранением сербско-американских отношений», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой главы государства. Сербский лидер также отметил, что для Белграда является важным сохранение мира в регионе и шаги по укреплению стабильности на Балканах.

Президент также заявил, что «этот шаг противоречит резолюции Совбеза ООН 1244, которая, не предусматривает наличие у Косово армии».

По итогам встречи сербский лидер добавил, что у него «состоялся открытый разговор с послом США Кристофером Хиллом о дальнейшем улучшении сербско-американских политических и экономических отношений».

Спецназ Сербии во время учений Фото: Global Look Press/Twitter.com/AlphaSpecnaz

Однако уже 14 января стало известно, что в 2024 году Белград потратит около €740 млн на закупку военной техники. «На данный момент Сербия располагает €186 млн свободных средств, которые мы немедленно потратим на закупку инструментов и вооружения у отечественных заводов оружейной промышленности», — пояснил глава государства.

Он также добавил, что в течение года будут готовы еще два пакета на €150 млн и €400 млн для дооснащения и вооружения ВС Сербии. «Достаточно ли мы сильны, как США, Британия, Германия, Турция — нет. Но мы можем показать всему миру, что они самым жестоким образом нарушают нормы международного права», — подытожил сербский лидер.

На пороге нормализации

Накануне Белград и Приштина разрешили одну из самых острых проблем в двусторонних отношениях, из-за которой последние несколько лет находились на грани вооруженного столкновения. Стороны официально признали автомобильные номерные знаки друг друга. Это решение приветствовал Евросоюз.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что это стало «позитивным шагом в реализации соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу [Белграда и Приштины при посредничестве ЕС], касающихся свободы передвижения».

По его словам, «это демонстрирует, что достижение прогресса в нормализации отношений между Косово и Сербией возможно».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с британскими войсками, входящими в состав миротворческой миссии под руководством НАТО, в Приштине Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Политолог Юврадж Тьяги считает, что решение США на фоне налаживания связей между Белградом и Приштиной выглядит «как разжигание геополитических искр в регионе». «Потенциальная продажа еще больше усложняет и без того напряженные отношения между Косово и Сербией, а также может стать поворотным моментом в геополитическом ландшафте Балкан», — пояснил эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Ин ститута Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» отметила, что существует вопрос военно-технического сотрудничества (ВТС) стран региона с США и в этом отношении ВТС с Приштиной укладывается в рамки двусторонних отношений Вашингтона с Приштиной.

— Не стоит рассматривать это как какую-то провокацию и возможное давление на Александра Вучича, для того чтобы поторопить его с решением косовского вопроса. Последний год в отношениях Косово и США был спад, из-за того что премьер-министр непризнанной республики Альберт Курти очень нервно реагировал на ряд вопросов, которые к нему предъявлялись, в том числе связанные с обеспечением прав сербского населения со стороны Вашингтона, — пояснила балканист.

По словам политолога, США своеобразно наказывали Приштину за довольно дерзкую позицию, в том числе и отказом принять делегацию косовского спецназа для проведения совместных учений. Но это в прошлом.

Итальянские солдаты Миротворческих сил НАТО в Косово (КФОР) патрулируют приграничную зону между Косово и Сербией Фото: Getty Images/Anadolu/Erkin Keci

— Косово включено и заявлено в Программу совместных учений по линии НАТО, точно так же продолжается и военно-техническое сотрудничество с США. Какими бы позитивными ни были отношения Белграда с Вашингтоном, самопровозглашенное Косово является американским проектом, и поэтому, какие бы тактические прения не возникали между Приштиной и Вашингтоном, они всё равно не ограничивают стратегического сотрудничества и стратегической поддержки, которую американцы готовы оказывать косоварам, — полагает эксперт.

К тому же, что касается Сербии, то она в последние годы является наиболее сильной в военном отношении держав ой региона и ее военно-техническое сотрудничество максимально диверсифицировано, подчеркнула специалист. Они очень плотно работают с американцами, с отдельными европейскими фирмами, с Россией, Китаем и рядом монархий Персидского залива, отметила Энтина.

— Сербия сама является довольно крупным по региональным меркам экспортером вооружений, увеличивающим объемы ВТС, объемы финансирования армии. Военно-политическое сотрудничество Белграда с разными международными акторами, на мой взгляд, никак напрямую не связано с давлением, которое оказывается на Сербию по косовскому вопросу, — считает аналитик.