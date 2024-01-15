На Украине в два раза снизилось число выпускников школы, власти страны рассматривают вопрос закрытия части высших учебных заведений. Об этом 15 января заявил заместитель главы министерства образования и науки Михаил Винницкий.

«Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле это законопроект об уменьшении количества университетов», — цитирует его украинское издание «Цензор».

Замминистра отметил, что в 2023 году на Украине насчитывалось около 360 тыс. выпускников школ, тогда как в 2008 году эта цифра достигала 640 тыс. При этом дальнейшие прогнозы также неутешительны.

«Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тыс. выпускников», — добавил Винницкий.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» указало, что в Киеве значительно упало число водителей такси, так как мужчины боятся мобилизации. Иностранные граждане, которые работали водителями, из страны уехали. Глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк подтвердил, что на сегодняшний день в стране уже мобилизовали до 10% водителей, которые работали легально.

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

В октябре 2023 года украинский аналитический портал «Слово и дело» сообщил, что Украина вошла в список 10 стран с самым высоким в мире уровнем безработицы. Но это не единственная проблема, с которой столкнулась страна. Также отмечалось, что в первом полугодии 2023 года на Украине родилось около 93,5 тыс. детей, этот показатель на 28% меньше, чем за тот же период в 2021 году. Снижение рождаемости в сочетании с миграцией украинцев и их смертностью может сократить население страны примерно с 37 млн до 26 млн через10 лет, рассказала изданию Focus глава Украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова.