Focus сообщил о снижении рождаемости на Украине на 28% с 2021 года
В первом полугодии 2023 года на Украине родилось около 93,5 тыс. детей, этот показатель на 28% меньше, чем за тот же период в 2021 году. Об этом 6 октября сообщило немецкое издание Focus.
Снижение рождаемости в сочетании с миграцией украинцев и их смертностью может сократить население страны с примерно 37 млн до 26 млн через десять лет, рассказал глава Украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
До начала спецоперации уровень рождаемости на Украине также не обеспечивал стабильного развития населения, где на 100 женщин должно приходиться не менее 210 детей. В 2021 году это значение составляло 116, а в 2022 году число родившихся снизилось еще на 25%.
Как отметила научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Светлана Аксенова, снижение рождаемости связано с последствиями пандемии COVID-19, а не с конфликтом на востоке Украины. Только в 2021 году среди подтвержденных случаев коронавируса на Украине было 86 тыс. летальных исходов, отметила она.
Аксенова добавила, что в статистике за 2022 год не учитываются дети украинских беженцев, родившиеся за границей. По словам эксперта, сложно прогнозировать, как будет развиваться рождаемость в Украине после завершения конфликта, но значительного роста не предвидится.
В середине сентября бывший главный аналитик МИД Японии, профессор Университета Досися Масару Сато заявил о катастрофическом сокращении численности населения Украины. По официальным данным, в 1991 году на территории Украины проживало 55 млн человек, а в 2001 году эта цифра упала до 47 млн, отметил он.
В начале сентября директор Национальной академии наук Украины, профессор Элла Либанова заявила, что в стране давно наблюдалось устойчивое снижение уровня рождаемости. Из-за этих тенденций украинское население рискует попасть в «спираль смерти».