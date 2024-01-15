Реклама
Прямой эфир
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о преимуществах новой российской авиабомбы «Дрель»

Эксперт Матвийчук: курс авиабомбы «Дрель» можно корректировать в процессе полета
0
Фото: ТАСС/Решетников Дмитрий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» 15 января, в чем отличие и непревзойденность новой российской планирующей авиабомбы «Дрель».

Ранее в понедельник американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что российская авиабомба «Дрель» может представлять собой особую опасность для Вооруженных сил Украины.

«Это абсолютно новая бомба. Ее разработали специально для истребителя Су-57. Суть работы заключается в том, что самолет, не входя в зону средств ПВО, цепляет бомбу и она идет на цель, которую ей заложили при запуске. Также ей можно управлять в процессе, корректировать для того, чтобы нанести удар», — рассказал Матвийчук.

Кроме того, по словам военного эксперта, в перспективе эта бомба будет снабжена искусственным интеллектом, что позволит ей выполнять поставленные задачи самостоятельно после схода с самолета.

Проникающая «Дрель»: наш ответ «дешевой умной бомбе»
ВКС России ждут боеприпас нового поколения

Ранее, 10 января, госкорпорация «Ростех» сообщила, что авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством, — таким образом, в 2024 году стартует серийное производство боеприпаса. Там также добавили, что в настоящий момент одновременно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

В ноябре 2023 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе спецоперации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024