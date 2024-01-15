Военный эксперт рассказал о преимуществах новой российской авиабомбы «Дрель»

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» 15 января, в чем отличие и непревзойденность новой российской планирующей авиабомбы «Дрель».

Ранее в понедельник американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что российская авиабомба «Дрель» может представлять собой особую опасность для Вооруженных сил Украины.

«Это абсолютно новая бомба. Ее разработали специально для истребителя Су-57. Суть работы заключается в том, что самолет, не входя в зону средств ПВО, цепляет бомбу и она идет на цель, которую ей заложили при запуске. Также ей можно управлять в процессе, корректировать для того, чтобы нанести удар», — рассказал Матвийчук.

Кроме того, по словам военного эксперта, в перспективе эта бомба будет снабжена искусственным интеллектом, что позволит ей выполнять поставленные задачи самостоятельно после схода с самолета.

Ранее, 10 января, госкорпорация «Ростех» сообщила, что авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством, — таким образом, в 2024 году стартует серийное производство боеприпаса. Там также добавили, что в настоящий момент одновременно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

В ноябре 2023 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе спецоперации.