«Ростех» в 2024 году начнет серийное производство новейших авиабомб «Дрель»

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством, таким образом в 2024 году стартует серийное производство боеприпаса. Об этом 10 января сообщили в госкорпорации «Ростех».

«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы «Дрель», — цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Там также добавили, что в настоящий момент одновременно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Планирующая авиабомба «Дрель» предназначена для уничтожения бронетанковой техники, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов, а также наземных радиолокационных станций. О ее создании впервые заявлено в 2016 году. По словам разработчиков, бомбу будет практически невозможно распознать на радарах.

До этого, 26 декабря, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в России начали разработку новейшей бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение», ее серийное производство должно начаться в первом полугодии 2024 года. Он отметил, что новая РСЗО создается на основе хорошо зарекомендовавшей себя в зоне специальной военной операции системе дистанционного минирования «Земледелие».

13 ноября Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе СВО.