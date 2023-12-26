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Глава «Ростеха» сообщил о создании в РФ бикалиберной РСЗО «Возрождение»
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Глава «Ростеха» сообщил о создании в РФ бикалиберной РСЗО «Возрождение»

Чемезов: в РФ начата работа над созданием бикалиберной РСЗО «Возрождение»
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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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В России начали разработку новейшей бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение», ее серийное производство должно начаться в первом полугодии 2024 года. Об этом 26 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он отметил, что новая РСЗО создается на основе хорошо зарекомендовавшей себя в зоне специальной военной операции (СВО) системе дистанционного минирования «Земледелие». Конструкторы предложили нарастить потенциал боевой машины.

«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана», или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение», — цитирует Чемезова «РИА Новости».

По его словам, проведенные испытания подтвердили, что разработка является актуальной.

«Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм», — пояснил он.

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До этого, в середине октября, корпорация «Ростех» досрочно отправила в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Тогда отмечалось, что новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считанные минуты.

Позже, 13 ноября, Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе СВО.

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