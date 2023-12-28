Успешный выпуск: «Ростех» нарастил производство боеприпасов в 50 раз

Корпорация «Ростех» планирует произвести более 500 самолетов для гражданской авиации до 2030 года, пока на разной стадии готовности находятся 18 лайнеров. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с генеральным директором компании Сергеем Чемезовым. Он отметил, что для самолетов и вертолетов в рекордные сроки разрабатываются отечественные двигатели. За последние два года также кратно увеличилось производство военной техники: танков — в семь раз, легкой бронетехники — в 5,5 раза, а боеприпасов — в 50 раз. Как компания справляется с выполнением гособоронзаказа и в каких городах появятся электробусы — в материале «Известий».

Как изменилось производство военной техники

Владимир Путин в преддверии Нового года встретился с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В первую очередь они обсудили ситуацию с выполнением гособоронзаказа. За последние два года произошел кратный рост производства военной техники, отметил глава компании. К примеру, изготовление танков за это время увеличилось в семь раз, а легкой бронетехники и бронемашин — в 5,5 раза. Также в 50 раз выросло производство боеприпасов для стрелкового вооружения, РСЗО (реактивная система залпового огня) и ствольной артиллерии, отметил Сергей Чемезов.

— Если бы мы до 2022 года не провели глобальную модернизацию наших предприятий, я думаю, что увеличение производства продукции в разы, которое произошло в прошлом году и в этом году, вряд ли, наверное, мы смогли бы это выполнить, — заметил он.

Сегодня «Ростех» выполняет важнейшие функции для обеспечения безопасности страны, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Еще до начала специальной военной операции ему удалось переоснастить и вывести на более высокий технологический уровень свое производство: запускались новые цеха и увеличился выпуск продукции.

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— Нельзя не сказать и о людях, которые там трудятся. Многие работают в две смены, причем ими движет далеко не только желание больше заработать, но в первую очередь патриотический мотив. Они понимают: то, что они производят или разрабатывают, нужно нашей армии для победы. Это большой самоотверженный труд, причем на всех уровнях наших оборонных предприятий — начиная от слесаря или конструктора, заканчивая руководителем цеха или предприятия, — подчеркнул он.

Напомним, что «Ростех» сегодня остается крупнейшей промышленной компанией страны. В состав госкорпорации входит порядка 800 организаций, где работает порядка 600 тыс. человек.

Где в РФ появятся электробусы

При этом продолжается производство и гражданской продукции — это касается, в частности, самолетов. По словам Сергея Чемезова, до 2030 года «Ростех» планирует сделать более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета «Суперджет-100» и 115 Ту-214. При этом уже сегодня в разных стадиях готовности находится порядка 18 самолетов МС-21.

— В 2024 году мы серийно уже должны выпустить и передать «Аэрофлоту» шесть самолетов. Потихонечку мы должны увеличить объемы, и к 2029 году мы должны производить до 72 самолетов в год, — сказал Сергей Чемезов.

Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

Президент поинтересовался у главы компании состоянием отечественных двигателей для «Суперджетов-100». Российский ПД-8 — турбовентиляторный двигатель, который разрабатывается для импортозамещения на этих самолетах, уже готов, и испытания завершены. После начнутся сертификационные полеты.

— Вообще, самолеты производят многие страны, а двигатели производят всего пять стран: это Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Франция и мы. Для примера: «Пратт энд Уитни», американская компания, они создавали свой двигатель для «Аэробуса-320» 15 лет. Мы сделали свой ПД-8: мы его начали проектировать в 2017 году и завершили в 2023 году, то есть за шесть лет, — пояснил Сергей Чемезов.

При этом в 2024 году «Ростех» рассчитывает завершить все испытания и получить сертификацию также на вертолетный двигатель ВК-650В, который заменит иностранный в вертолетах «Ансат» и Ка-226.

Есть успехи и в автомобилестроении. В этом году «Ростех» подписал контракт на тысячу электробусов, которые будут также эксплуатироваться в Москве. Однако появиться они могут и в других регионах.

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— Мы уже отправили и в Волгоград, и в Курск, и в Липецк. Сейчас готовится контракт в Ростов и Таганрог. То есть количество городов, которые эксплуатируют электрические автобусы, всё растет и растет. Спрос есть, — отметил Сергей Чемезов.

Президент также уточнил у главы госкорпорации, удалось ли переломить ситуацию, которая сложилась на фоне ухода иностранных компаний. «Ростех» уже заменил за год 2,3 тыс. комплектующих, которые Россия научилась делать сама.

— И сегодня машина, которая была с немцами сделана, К5, локализована на сегодняшний день уже где-то на 75–80%, а в следующем году мы полностью всё, 100% заменим, — добавил Сергей Чемезов.

При этом России даже удалось улучшить характеристики магистрального тягача «КамАЗ». К примеру, двигатель стал более экономичным: если раньше расход был 25–27 л на 100 км, то сейчас примерно 22 л.

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— Шумовые характеристики стали меньше, менее шумным стал. Межсервисный интервал тоже увеличился: раньше был 120 тыс. км, сейчас 150 тыс. км. Это так же как основные наши конкуренты «Мерседес» и «Вольво» выпускают свои автомобили, — добавил глава корпорации.

Что касается медицины, то сейчас в Росздравнадзоре зарегистрировано уже 150 различных наименований медтехники и медоборудования. Оно делается в том числе и предприятиями «Ростеха»: в качестве примера можно привести «Швабе», «Росэлектронику», а также концерн «Радиоэлектронные технологии», который выпускал ИВЛ в период ковида. Сейчас же удалось вместе с реаниматологами разработать мобильную установку, которая удобна как для пациента, так и для эксплуатации врачами. Ее уже запустили в продажу и она пользуется большим спросом, резюмировал Сергей Чемезов.