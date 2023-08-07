«Удар мощный, любая техника не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты»

В России увеличат долю производства новейших вооружений: в частности, беспилотников «Куб», «Ланцет», танков Т-90М «Прорыв». Такое поручение Владимир Путин дал гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову 7 августа на встрече в Кремле. По словам Чемезова, предприятия корпорации уже нарастили объемы производства всех видов военной продукции, которая массово задействована в СВО. Успехи наблюдаются и в гражданской сфере — это касается создания как инновационных лекарств, так и современных авиалайнеров. Какими темпами идет модернизация армии и на каких технологических направлениях России удалось добиться прорыва — в материале «Известий».

«"Куб" и "Ланцет" очень эффективно себя показали»

Владимир Путин 7 августа принял генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с ежегодным отчетом об итогах работы. Центральная тема — техническое оснащение участников специальной военной операции на Украине. По словам главы госкорпорации, 90% задействованной там продукции выпущено «Ростехом» : ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов.

Корпорация полностью выполняет объемы производства для Минобороны РФ , подчеркнул Сергей Чемезов. Это касается БМП-3, БТР МДМ, танков Т-90 «Прорыв», ракетных комплексов «Искандер», гиперзвуковых авиационных ракетных комплексов «Кинжал», вертолетов Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотников «Куб», «Ланцет» и другой продукции.



— И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще, — отметил Владимир Путин.

Экипаж танка Т-90 «Прорыв» в зоне СВО Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Кроме того, он поручил увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения.

— Т-90 «Прорыв», самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь, — обратился он к собеседнику.

По словам Сергея Чемезова, основная задача, которая стоит сегодня перед предприятиями корпорации — реализация гособоронзаказа. Более половины его объема «лежит на плечах» «Ростеха», и его выполнение за прошлый год достигло 99,5%. Гендиректор корпорации подчеркнул, что уже удалось нарастить объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована в СВО. «Ростех» в два раза увеличил производство вертолетов в рамках гособоронзаказа: в 2022 году холдинг «Вертолеты России» произвел 296 вертолетов, в позапрошлом — 134.

Предприятия «Ростеха» производят и комплексы противодействия БПЛА. В частности, «Росэлектроника» создает противодроновые ружья «Пищаль-Про», системы подавления беспилотников «Серп», а холдинг «Концерн Радиоэлектронные технологии» — средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, ведется работа по созданию в РФ новых радаров для отслеживания беспилотников в воздушном пространстве.

БПЛА «Ланцет» Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

В рамках спецоперации на Украине также будет применяться беспилотник вертолетного типа БАС-200, его испытания уже проводятся «Ростехом», уточнил Сергей Чемезов. БАС-200 планируют использовать и в гражданских целях: Якутия заявила о готовности заключить договор на доставку почтовых отправлений беспилотниками в отдаленные районы. Такой вид доставки можно будет использовать и в других регионах Сибири со сложной транспортной логистикой, считает глава госкорпорации.

Увеличение производства БПЛА «Куб» и «Ланцет» скажется на возможностях, которыми будет обладать российская армия в зоне СВО , полагает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Россия может нарастить производство беспилотников за счет своих резервов. «Кубы» и «Ланцеты» — это очень хорошие ударные БПЛА. Но тут ведь важны не только сами беспилотники, но и системы управления ими, — отметил он.



То есть, Вооруженным силам РФ нужен и квалифицированный персонал — операторы, которые смогут эффективно работать с подобными технологиями, подчеркнул он.

«Надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся»

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сегодня в структуру «Ростеха» входит около 800 научных и производственных объединений в 60 регионах страны , при этом доля гражданской продукции составляет 44,5% , заметил Сергей Чемезов. Выручка «Ростеха» в 2022 году выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,116 трлн рублей, сообщил он. Однако, чистая прибыль значительно уменьшилась: 39 млрд рублей в текущем году против 163 млрд рублей в прошлом. Но в 2022-м «Ростех» нарастил инвестиции на 20,6 % — до 292 млрд рублей.

В 2023 году госкорпорация также увеличила зарплаты на оборонных предприятиях — в среднем на 17,2%. При этом людей в корпорации еще не хватает — в этом году предстоит срочно закрыть 23 тыс. вакансий, отметил Сергей Чемезов.

Помимо производства продукции военного назначения, собеседники обсудили и развитие отечественных технологий. Сергей Чемезов напомнил, что ранее системы бронирования билетов были в основном американскими и европейскими, поэтому информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за границей, становилась известна за рубежом. Теперь уже более 60 российских авиакомпаний перешли на отечественную систему бронирования авиабилетов «Леонардо».

Строительство самолета SSJ-NEW Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Система отечественная, а называется «Леонардо», — отреагировал Владимир Путин на иностранное имя.



Определенных успехов «Ростех» достиг и в области фармацевтики. Холдинг «Нацимбио» вывел на рынок первый отечественный внутривенный иммуноглобулин, новый препарат для лечения иммунодефицита «БиоГам», который применяется при ВИЧ-инфекции, для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, а также при трансплантации органов, пояснил глава госкорпорации. Кроме того, удалось создать первый электронно-лучевой компьютерный томограф.





Сергей Чемезов рассказал Владимиру Путину и о планах по развитию гражданской авиационной техники: серийное производство самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться Ту-214.

— Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу <...> Надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого, — отметил президент.