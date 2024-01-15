На Украине признали производство на Западе всего высокоточного оружия ВСУ
Всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских вооруженных сил, произведено Западом, заявил 15 января замначальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «РБК-Украина».
«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это всё западного производства. Боеприпасы 155-го калибра — это тоже в основном производства других стран», — заявил Скибицкий.
Он также подчеркнул, что союзники Киева понимают, что без их помощи Украине вести конфликт с Россией будет «сложно, а в некоторых сферах — невозможно». При этом Скибицкий выразил уверенность, что Запад не прекратит поддержку киевского режима.
Ранее в этот день секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о Киеве из-за того, что Запад поставил лишь 300 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо 1 млн обещанных. Данилов также подчеркнул, что мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе конфликта.
8 января директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев сообщил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. В случае прекращения военной поддержки Киева со стороны западных стран это может привести к особо тяжелым последствиям для Украины, подчеркнул он.
6 января британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки России нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, над созданием которой кропотливо работал Запад.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.