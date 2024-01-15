Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы

Научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США проводил запрещенные биологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса оспы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге 15 января.

По словам Кириллова, работы с этим вирусом разрешены только в Центре по контролю заболеваемости в США и государственном научном центре «Вектор» в России. Но, несмотря на запрет, сотрудниками исследовательского института были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы.

Генерал заявил, что ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американского правительства к международным нормам биобезопасности.

«Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета», — сказал Кириллов.

«К моменту начала проведения специальной военной операции Пентагон осуществлял в стране проекты Ю-Пи и ТЭП, направленные на изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых заболеваний (туляремия, сибирская язва, хантавирусные инфекции)», — заявил генерал.

По его словам, пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация постепенно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира.

«Особую обеспокоенность вызывает блокировка Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за ее пределами», — подчеркнул Кириллов.

В итоге, по словам генерала, расширение военно-биологической деятельности США создает угрозу безопасности России и других государств, которые Вашингтон считает потенциальными стратегическими противниками. Биологические риски и масштабы проводимых запрещенных исследований ведут к проведению независимого международного расследования.

Из-за давления США многие государства заняли пассивную позицию по данному вопросу, однако полученная в ходе спецоперации информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1 и 4 статей Конвенции, заставляет их менять свою позицию, подытожил Кириллов.

Накануне на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) появилась информация, что на форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, обсудят «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса.

14 января политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отметил, что обсуждение «болезни X» на ВЭФ в Давосе является заявлением глобалистов о своих планах по уничтожению населения Земли. Он заявил, что у глобалистов есть готовый вирус, который планируется запустить в ближайшее время, и готовые вакцины для продажи.

Тогда же в Роспотребнадзоре отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно.