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В польском МИДе Байдена назвали подарком небес

Глава МИД Польши Шейна: Джо Байден — это подарок небес для нашей страны
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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Действующий президент США Джо Байден является подарком небес для Польши в контексте нестабильной, насыщенной множеством угроз, политической обстановки в мире. Такое мнение высказал в интервью изданию Rzeczpospolita польский министр иностранных дел Анджей Шейна в понедельник, 15 января.

Рассуждая об исходе предстоящих в ноябре президентских выборов в США, он прокомментировал недавние заявления конкурента Байдена на этих выборах Дональда Трампа о том, что в случае победы он выведет США из Североатлантического альянса и урегулирует украинский конфликт «за один день».

«Скорее всего, это не реальная угроза, но заявления (Трампа. — Ред) относительно НАТО и Украины вызывают беспокойство. Я надеюсь, что это всего лишь предвыборная история», — сказал замглавы польского МИДа.

Он также обвинил предыдущую правящую партию «Право и справедливость» (PiS) в излишне теплом отношении к Трампу, назвав это ошибкой.

«Я также не хочу повторять ошибку, которую совершила партия PiS, занявшись безответной любовью к Дональду Трампу по непонятным причинам и уклоняясь от признания победы Джо Байдена в течение многих недель после выборов в ноябре 2020 года», — указал Шейна.

По его мнению, Байден на посту президента США наиболее удобен для Польши.

«Я скажу, что в эти опасные времена Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — отметил польский министр.

Он также добавил, что нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск «уже давно поддерживает тесные отношения с президентом Байденом». К тому же, указал он, «Польша является самым важным союзником Америки на восточном фланге НАТО» и всё это благоволит позитивному развитию отношений двух стран именно при Байдене.

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Ранее, в декабре прошедшего года, газета The New York Times указала на угрозу распада НАТО в случае повторного прихода к власти на выборах в США экс-президента Трампа. Отмечалось, что политик рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

На это же указал в том же месяце и экс-глава Пентагона Марк Эспер. Он высказал мнение, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы, считает Эспер.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на ноябрь 2024 года.

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