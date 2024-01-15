Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Работы в шахте «Заполярная» в Воркуте, где произошел прорыв подземных вод, возобновятся в штатном режиме во всех забоях, кроме аварийного, во второй половине дня понедельника, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба компании АО «Воркутауголь».
«В настоящее время частично подтоплен участок горной выработки. Для устранения данного инцидента организована откачка воды. Со второй смены шахта планирует возобновить работу в штатном режиме во всех очистных и подготовительных забоях, кроме вышеуказанного», — отмечено в сообщении в Telegram-канале компании.
Там также подтвердили, что в результате ЧП один рабочий погиб, еще один получил травмы и находится в больнице. Их семьям будет оказана всесторонняя помощь.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. В шахте работали 60 человек. По данным ГУ МЧС по республике, в результате происшествия один горняк погиб, еще один с ушибами и переломом доставлен в больницу. В СУ СКР по Республике Коми после гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).