Один рабочий погиб при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте
Один горняк погиб при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте. Об этом в понедельник, 15 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.
Непосредственно на аварийном участке работало три человека. Один из них пострадал — он с ушибами и переломом доставлен в больницу, еще одного шахтера ищут.
«Третий рабочий погиб», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. В шахте работали 60 человек.
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