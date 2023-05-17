Труд, но: штрафы за переработки на опасных производствах повысят вдвое

Штрафы за нарушения коллективных договоров будут повышены вдвое. С такой инициативой выступил Минтруд, ее поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». В ведомстве считают, что это поможет улучшить условия труда на вредных и опасных производствах, в частности в угольной отрасли. Именно нарушения в сфере охраны труда, незаконные переработки, зачастую становятся причиной масштабных аварий — таких, как на шахтах «Распадская» и «Листвяжная» , констатируют эксперты. Однако эффективным способом борьбы с этим явлением могут стать только оборотные штрафы , уверены специалисты.

Повышенная ответственность

Штрафы за невыполнение обязательств по коллективным договорам должны быть повышены вдвое — с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующую инициативу Минтруда 15 мая поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Это позволит усилить защиту трудовых прав — прежде всего людей, работающих на опасных и вредных производствах, например шахтеров, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Сейчас правовое регулирование не в полной мере защищает права сотрудников, которые работают во вредных и опасных условиях. Законодательная инициатива усиливает содержащуюся в Кодексе об административных правонарушениях ответственность работодателей за невыполнение обязанностей по охране труда на опасных производствах, — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минтруд разработал проект закона в соответствии с поручением Владимира Путина. Он дал его после обсуждения ситуации в угольной отрасли Кузбасса в 2021 году, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Документ не касается вопросов соблюдения работодателями государственных нормативных требований охраны труда. Ответственность за их нарушение гораздо жестче, отметили в Минтруде.

— Коллективный договор — это те обязательства, которые работодатель по согласованию с профсоюзом берет на себя в дополнение к тем гарантиям, которые установлены государством, и к тому, что работодатель обязан предусмотреть по законодательству. То есть поправками вводится ответственность за нарушения тех обязательств в сфере охраны труда, которые были добровольно приняты работодателем сверх норм, установленных законодательством , — пояснили в министерстве.

Выгодно нарушать

Коллективный договор — это особый способ регулирования трудовых отношений на уровне организации. Чаще всего со стороны рабочих его подписывают профсоюзы, они же следят за его выполнением. Это дополнительная защита прав работников помимо личных трудовых договоров.

— Широкое распространение такой формат в свое время получил в угольной отрасли, — рассказал «Известиям» профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. — Всё началось после аварии на шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда выяснилось, что при заключении [трудовых] договоров с шахтерами работодатели прибегали к уловке, которая провоцировала нарушения правил безопасности. Они устанавливали низкий оклад, а основная часть зарплаты выдавалась премиями, которые зависели от выработок. Поэтому люди перерабатывали.

На территории шахты «Распадская» Фото: ТАСС/Андрей Михайлов

Объем выработки, в свою очередь, сильно влияет на способность техники к удалению газа. Если вырабатывается угля больше, чем предусмотрено расчетной документацией, то появляется колоссальная вероятность взрыва от смеси метана, а она «пострашнее ракетного топлива», пояснил эксперт.

По его словам, после трагедии на «Распадской» работодатели стали чаще заключать коллективные договоры. Эти документы были призваны защитить работников от ситуаций, когда погоня работодателей за выгодой повышала опасность для сотрудников.

— Но постепенно эта практика сошла на нет. Потому что чем больше выработка, тем больше прибыли. А штраф копеечный, он ни на что не влияет. Владельцу шахты выгоднее заплатить штраф и продолжать нарушать договор. Возможно, поэтому через несколько лет после «Распадской» мы снова стали свидетелями страшных трагедий на шахтах, — считает эксперт.

Справка «Известий» Авария на угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области произошла в мае 2010 года из-за взрыва метана. Погиб 91 шахтер, еще 133 получили травмы различной степени тяжести. Позже серьезные аварии на шахтах происходили в 2016 и 2021 годах. Трагедия в 2021 году на шахте «Листвяжная» в той же Кемеровской области стала одной из самых масштабных за последнее время. Из-за взрыва метана погиб 51 человек, еще 106 пострадали.

Сейчас около 18% работодателей заключают со своими сотрудниками коллективные договоры, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На территории шахты «Листвяжная» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Усиление ответственности — правильный шаг, но предлагаемые законопроектом суммы штрафов не выдерживают никакой критики, считают эксперты. Повышение санкции всего лишь вдвое совершенно не изменит сложившуюся ситуацию, полагает Александр Сафонов.