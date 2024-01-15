Дело возбуждено по факту гибели рабочего на шахте «Заполярная» в Коми
Уголовное дело возбуждено после гибели горняка при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило СУ СКР по Республике Коми на своем сайте.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«В рамках расследования уголовного дела установленным причинам и обстоятельствам произошедшего будет дана объективная правовая оценка», — заверили в ведомстве.
Ранее в этот день в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. В шахте работали 60 человек. По данным ГУ МЧС по республике, в результате происшествия один горняк погиб, еще один с ушибами и переломом доставлен в больницу.