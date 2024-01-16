 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут
Общество
Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству
Политика
Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления
Мир
В Верховной раде выступили за мобилизацию части депутатов
Мир
Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии
Мир
Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом
Общество
Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве 16 января
Спорт
Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Australian Open
Армия
Группировка «Запад» уничтожила боевиков ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти и перехвате семи беспилотников ВСУ
Недвижимость
Замоскворечье опередило районы ЦАО Москвы по темпам роста цен на первичное жилье
Мир
На Украине признали успех российских военных над ВСУ в Крынках
Культура
Стали известны лауреаты премии «Эмми-2024»
Мир
Спикер палаты представителей США приветствовал победу Трампа в Айове
Мир
СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США
/

Просвет в тоннеле: фотонные датчики определят рак за 20 минут

Как новая методика поможет предотвратить развитие опасного заболевания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые предложили новый быстрый способ диагностики рака молочной железы. Метод позволяет определить признаки заболевания по анализу капли крови. Продолжительность тестирования составит 15–20 минут. В перспективе устройство можно адаптировать для выявления других заболеваний. Также тест может быть приспособлен для диагностики нескольких патологий одновременно. Эксперты отметили, что при разработке метода необходимо учитывать его доступность для пациентов и совместимость с существующей медицинской приборной базой.

Как выявляют признаки рака молочной железы

Ученые Сколковского университета науки и технологий совместно с коллегами из Университета НИТУ МИСИС и Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова разработали методы, которые могут позволить определить рак молочной железы в предельно сжатые сроки — всего за 15–20 минут. Причем для проведения анализа достаточно небольшого объема крови.

По словам разработчиков, такие сверхчувствительные системы помогут выявлять заболевание на ранней стадии. Это даст возможность своевременно принимать меры для предотвращения тяжелых последствий, а также определять эффективность лечения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В основе нового способа — использование микрочипов. В них в качестве биомаркеров, которые указывают на признаки заболевания, ученые используют везикулы — это пузырьки размером от 2 до 100 нанометров, которые участвуют в транспортировке веществ между клетками организма. Они присутствуют в крови и других телесных жидкостях и содержат разные типы молекул, которые могут предоставить информацию о наличии или прогрессировании рака молочной железы.

Раковый фокус: заболеваемость онкологией в мире растет
Ученые заявили, что всё чаще диагноз ставят молодежи

Как объяснили авторы научной разработки, чтобы измерить содержание нановезикул, сейчас в общей практике используют антитела, выращенные в организме свиней. Этот метод дорогой. Также такой способ требует временных затрат на подготовку анализируемой жидкости. Кроме того, существуют сложности, связанные с нестабильностью антител. Исследователи же предложили альтернативную методику.

— В нашей разработке уровень везикул определяется с помощью фотонных микросенсоров. В них сигналы передаются фотонами — частицами света. Анализируемая жидкость пропускается через трубку очень маленького диаметра. Их стенка в месте пересечения с волноводом обработана специальными молекулами, которые «хватают» проплывающие мимо везикулы. Их налипание, в свою очередь, влияет на прохождение света по волноводу. Этот эффект можно измерить, — пояснил «Известиям» принцип действия разработки один из авторов аспирант Сколтеха Алексей Кузин.

123

Фото: пресс-служба Сколтеха
Автор разработки аспирант Сколтеха Алексей Кузин

По его словам, преимущества нового подхода в том, что молекулы, нанесенные на стенки микротрубок для захвата везикул, меньше и дешевле антител, а устройство фотонных чипов — достаточно простое. В перспективе это позволит без значительных затрат наладить их серийное производство. Можно рассчитывать, что внедрение новой методики сделает тестирование рака молочной железы доступнее.

Почему важны методы экспресс-диагностики заболеваний

Как сообщил Алексей Кузин, микротрубки в устройстве приспособлены к промывке и повторному нанесению активного слоя сенсора. Поэтому чипы можно использовать неоднократно.

Вместе с тем, как рассказал соавтор разработки, старший научный сотрудник Сколтеха и руководитель лаборатории «Биофотоника» Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В И. Кулакова Василий Чернышев, биомаркеры, подобные везикулам, можно подобрать и для обнаружения других болезней.

Кожный день: ученые в России создали виртуального дерматолога
Сможет ли проект от отечественных разработчиков заменить специалистов

Поэтому предложенную методику легко тиражировать. В дальнейшем устройство можно будет применять для параллельного диагностики одновременно нескольких патологий. Также по мере развития технологии для анализа будут использоваться и другие биологические жидкости. Например, моча.

Простота и доступность

Результаты исследований опубликованы в авторитетном рейтинговом научном журнале, входящим в список Nature Index. Ученые готовят заявку для получения патента на изобретение.

Фото: TASS/ABACA/Utrecht Robin

Диагностика рака молочной железы — это направление, которое активно развивается в российском здравоохранении. Основные преимущества предложенного метода — быстрота получения результата, малый объем анализируемой биологической жидкости и возможность неоднократного использования картриджей, — прокомментировала разработку старший научный сотрудник Лаборатории физиологии кроветворения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава РФ Ирина Шипунова.

По ее мнению, простота анализа дает возможность проводить его в ходе рутинных профилактических процедур или диспансеризации. Причем раннее выявление заболевания позволит быстрее начать лечение, что повысит вероятность благоприятного исхода.

Инспектор-гаджет: как «умные» устройства изменят медицину
Эксперты говорят о повышении спроса на портативные медицинские девайсы в 2024 году

Вместе с тем может оказаться, что даже если сам микрочип относительно дешев, прибор-анализатор, в который он будет вставлен, окажется дорог и потребует работы высококлассных специалистов.

— Использование биофотоники для детекции онкомаркеров — в данном случае опухоль-специфичных микровезикул — это перспективное направление. Такие разработки могут увеличить скорость тестирования, — высказал мнение руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Однако, как обратил внимание эксперт, везикулы не всегда связаны только с онкологическими заболеваниями. Они постоянно продуцируются всеми клетками, и их количество зависит от состояния организма. Например, оно может варьироваться в течение дня из-за самочувствия человека или из-за того, что он съел. Поэтому применение метода требует внимания, чтобы не получить ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Вместе с тем, добавил Альберт Ризванов, здравоохранение — это инертная область, где зачастую выигрывают не лучшие, а наиболее инфраструктурно удобные решения. Например, такие, которые используют существующую приборную базу и не требуют длительного переобучения сотрудников. Это стоит учитывать при разработке новых методик и оборудования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир