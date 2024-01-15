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Кожный день: ученые в России создали виртуального дерматолога

Сможет ли проект от отечественных разработчиков заменить специалистов
Фото: Getty Images/shironosov
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Российские ученые создали приложение, способное выявлять дефекты кожи и назначать нужные препараты для лечения, рассказали «Известиям» в пресс-службе НТИ. Сейчас виртуальный специалист-дерматолог способен проводить анализы по фотографии, сделанной на мобильный телефон. Разработчики отмечают, что нейросеть обучена на большом количестве снимков, однако на данный момент работает только на людях славянской внешности. Опрошенные врачи полагают, что задумка отечественных программистов выглядит интересной, но на данном этапе не способна заменить специалистов.

Для чего нужен ИИ-дерматолог

Российские разработчики создали виртуального специалиста-дерматолога — сервис для выявления дефектов кожи с помощью фотографии со смартфона, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Сейчас уже готов прототип приложения, на языке Python написана нейросеть, для обучения программы использована база из 40 тыс. фотографий. Кроме того, проведены первые тесты со специалистами.

— Особенность кожного покрова человека в том, что дефекты (кожные заболевания, признаки старения) становятся заметны с самых ранних стадий. В соответствии с медицинскими стандартами их диагностика начинается с визуального осмотра специалистом, то есть они различимы для человеческого глаза, — рассказала «Известиям» лидер проекта Дарья Алифанова.

Это позволяет выявлять недостатки на коже при обезличенном анализе фото с помощью компьютерного зрения. При этом нет специальных требований к качеству снимков, можно использовать селфи, сделанные на мобильный телефон, отметила она.

девушка
Фото: Getty Images/Oleksandr Hrinchenko

Работает сервис следующим образом: пользователь подгружает фото, запрос отправляется на серверную часть и там обрабатывается. Нейросеть определяет состояние кожи, сравнивает результаты с базой косметических средств, подбирает и демонстрирует подходящую группу косметики как комплексную программу ухода и пошаговый план применения, отметили разработчики.

— Целевая аудитория пользователей по результатам — это девушки в возрасте от 30 лет, молодые мамы, кожа которых ухудшилась после беременности и родов, и другие. Все они испытывают страх потери привлекательности при дефиците времени, — сказала Диана Алифанова.

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По словам авторов проекта, приложение рассчитано на людей славянской внешности. Это связано с тем, что у разных рас отличаются визуальные параметры кожи, типы старения, а также различные заболевания. Для улучшения нейросети разработчики постоянно обучают ее.

Кроме обычных пользователей, авторы приложения планируют его использование и в бизнес-сегменте — это производители косметики, медицинские центры. Например, разработчики уже договорились о сотрудничестве с МЕДСИ. «Известия» отправили запрос в компанию.

ванная
Фото: Getty Images/Alex Potemkin

Будет ли виртуальный врач востребованным

Появление таких программ — выход на новый уровень оказания медицинской помощи, в том числе в области дерматологии, считает дерматолог-косметолог, иммунолог Мария Польнер.

— Нейросеть на основании анализа обширной базы данных способна свести к минимуму врачебные ошибки в постановке диагноза, которые встречаются не так редко, как хотелось бы. Однако на данном этапе развития ИИ стоит воспринимать как важного и полезного инструмента врача, отличного помощника при выборе тактики лечения, но не обосновывать свое решение исключительно результатом его диагностики, — подчеркнула она.

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Для эффективного внедрения нейросети в медицину должны быть решены две важные задачи — обучение ИИ человеком (ввод достаточного количества данных для сведения ошибки к минимуму), а также обучение врача использовать нейросеть, так как в руках неопытного специалиста даже умный инструмент может сыграть злую шутку, добавила Мария Польнер.

Новый проект будет востребован, поскольку он учитывает особенности лиц славянского типа. На зарубежном рынке такие решения весьма популярны. Например, в Азии есть аналогичный проект Face+, которые решает похожие задачи, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анна Цветкова.

массаж
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— При постановке диагноза врач-дерматолог учитывает не только состояние кожи, но общее состояние организма. Например, специалисты смотрят гормональный фон, результаты анализа крови. Очевидно, что с помощью подобного приложения всё это сделать нельзя, — отметила кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог Ирина Скорогодуева.

Кроме того, вызывает сомнение и тот факт, что приложение способно анализировать состояние кожи по любой фотографии, сделанной на смартфон. Для более точного определения диагноза качество снимка должно быть как можно лучше. Например, можно легко перепутать болезнь Лайма (передаваемая клещами инфекция. — «Известия») или обычную крапивницу (разновидность аллергии, основные симптомы которой — волдыри и зуд). В некоторых случаях определить диагноз по фотографии вообще невозможно, поэтому здесь нейросеть будет, скорее всего, бесполезна, добавила специалист.

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