В институте Сербского опровергли рост в РФ числа зависимых от алкоголя

Данные, приведенные в отчете Росстата об увеличении количества людей, страдающих от алкогольной зависимости, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее, их можно назвать незначительными колебаниями с учетом приведенного периода, когда была пандемия COVID-19, заявила в разговоре с «Известиями» 15 января директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023» сообщила, что в России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Согласно представленным данным, с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов.

«Во время пандемии COVID-19 некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления алкоголя, однако этого не произошло, что, по-видимому, было связано с введенными ограничениями на передвижение населения, когда «наши» пациенты больше находились под контролем своей семьи», — прокомментировала Клименко.

Она отметила, что в России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. Успехи отмечены и на международном уровне. Так, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в октябре 2019 года было обозначено, что с 2003 по 2016 годы зарегистрированное употребление алкоголя в России сократилось на 40%, незарегистрированное — на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003 – 2018 годах у мужчин на 39%, у женщин — на 36%.

Кроме того, как подчеркнула Клименко, в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Минздрав России получил от ВОЗ премию за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя.

«Меры продолжают реализовываться по всей стране. В декабре прошлого года Правительство РФ утвердило новую Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Ее главные цели — снизить потребление алкоголя, а также заболеваемость, инвалидность и смертность, связанные с потреблением спиртных напитков. Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. К 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 л. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное — повысить качество и продолжительность жизни граждан», — резюмировала специалист.

В июле прошлого года сообщалось, что продажи алкоголя в 2022 году выросли на 2% и составили 6,44 л этанола на душу населения (целевое значение на прошлый год — 6,2 л). С 2008 по 2021 год они снижались, за это период реализация упала на 48%, до 6,3 л. Это следует из проекта концепции по снижению чрезмерного потребления спиртного Минздрава и итогового доклада министерства за 2022 год, с которым ознакомились «Известия».