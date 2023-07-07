Продажи спиртного в России в 2022 году выросли на 2% на человека

Продажи алкоголя в 2022 году выросли на 2% и составили 6,44 л этанола на душу населения (целевое значение на прошлый год — 6,2 л). С 2008 по 2021 год они снижались, за это период реализация упала на 48%, до 6,3 л. Это следует из проекта концепции по снижению чрезмерного потребления спиртного Минздрава и итогового доклада министерства за прошлый год. «Известия» 7 июля ознакомились с ними.

В Минздраве «Известиям» не пояснили, с чем связан рост реализации в 2022 году.

При этом ведомство предлагает новые ограничительные меры, чтобы сломить наметившийся тренд, — например, ограничить время реализации на федеральном уровне с 20:00 до 11:00 вместо действующих сейчас рамок с 23:00 до 8:00. «Там, где такие меры принимались, они демонстрировали свою эффективность», — подчеркнули изданию в министерстве.

Впрочем, против предложения Минздрава выступает Минфин: там считают, что дополнительные временные ограничения продажи алкоголя могут подстегнуть рост потребления нелегального спиртного и его суррогатов. Это повысит риски угрозы жизни и здоровья граждан, заключили в министерстве.

В Росалкогольрегулировании (РАР) отметили, что розничные продажи на душу населения ежегодно росли как минимум с 2019 года, когда они составили 6 л этанола.

«Эта статистика подтверждает рост именно легальных розничных продаж алкогольной продукции. Речь идет не о росте потребления спиртного, эти цифры прекрасно иллюстрируют устойчивый тренд последних лет по обелению рынка», — заметили в РАР. То есть потребитель делает выбор в пользу легальной продукции, отказываясь от приобретения опасного нелегального алкоголя.

С этим согласны и производители спиртного: продажи алкоголя не свидетельствую о том, что люди стали больше пить. Цифры говорят о том, как изменилось соотношение легальной и нелегальной продукции в структуре потребления, заметили в Союзе производителей алкогольной продукции.

Потребление спиртного за 2022 год Минздрав не раскрывает, известен лишь показатель за 2021 год — 9 л этанола на душу населения.

Ранее, 27 июня, «Известия» писали, что депутаты Госдумы от «Единой России» планируют внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в свою очередь, уточнил, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.

При этом, как рассказал «Известиям» руководитель департамента аренды и продажи коммерческих помещений федеральной компании «Этажи» Антон Лескин, эффективным было бы создать кодекс работы заведений, расположенных в жилых домах и продающих алкоголь. Он также отметил, что необходимо разделять коммерческие помещения, которые изначально были таковыми, и те, что относятся к общедомовому имуществу.