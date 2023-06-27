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Эксперт оценил инициативу о запрете продажи алкоголя в магазинах в жилых домах

Эксперт Лескин: стоит создать кодекс работы продающих алкоголь кафе, расположенных в жилых домах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Было бы эффективным создать кодекс работы заведений, расположенных в жилых домах и продающих алкоголь, считает руководитель департамента аренды и продажи коммерческих помещений федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. Об этом он рассказал «Известиям» 27 июня, комментируя инициативу о запрете реализации алкоголя в кафе, ресторанах и магазинах, которые находятся в таких зданиях. Согласно законопроекту, который депутаты планируют внести в Госдуму, разрешить продажу такой продукции сможет только общее собрание собственников.

«С одной стороны, у собственников жилья должны быть инструменты влияния, с другой — это не должно быть поводом для потребительского терроризма, а поскольку уровень дозволенности у каждого человека разный, то реализация такой инициативы может привести к неразберихе, когда в одном доме будет разрешено абсолютно всё, а в другом бизнес столкнется с жесткими ограничениями», — считает эксперт.

Он также отметил, что необходимо разделять коммерческие помещения, которые изначально были таковыми и те, что относятся к общедомовому имуществу.

«Если во втором случае решение общего собрания собственников будет более или менее легитимно, то в первом случае законодательная механика не совсем понятна», — сказал Лескин.

Эксперт не исключил, что привлекать к решению такого вопроса собственников возможно и не стоит.

«Следует проработать и закрепить на законодательном уровне своего рода кодекс работы таких заведений, единый для всех территорий, создать упрошенную систему жалоб и оперативной реакции на них с принятием мер», — добавил он.

Кроме того, Лескин обратил внимание на то, что собственники квартир часто не могут собраться для решения проблем управления собственным домом и достичь необходимого кворума проблематично.

«Поэтому эффективнее было бы создать кодекс работы таких заведений, с учетом всех жалоб и увязать это с кодексом об административных правонарушениях», — заключил он.

Барная расстройка: магазинам в домах хотят запретить продажу алкоголя
Мера может коснуться также всех кафе и ресторанов в жилых зданиях

Ранее в этот день «Известия» писали, что депутаты Госдумы от «Единой России» планируют внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. При этом член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.

6 мая сообщалось, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни.

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что антиалкогольные меры необходимы, однако подходить к введению ограничений надо разумно.

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