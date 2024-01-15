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Исламский центр заработал в закрытом городе Полярный

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В Мурманской области в закрытом городе Полярный открыл свои две Исламский центр. Его оборудовали в здании на улице Лунина. Участие в церемонии открытия приняли имамы из Мурманской области, алим из Дагестана, полпред муфтията Дагестана.

Выступая перед собравшимися, имам Мурманской области Мухаммадхабиб хазрат Гаджаев отметил вклад главы ЗАТО Александровск Ильяса Мазитова, который предоставил помещение для размещения центра. Он также поблагодарил меценатов, мастеров и активистов за их вклад в открытие мечети в Мурманской области.

ИА «Би-порт» отмечает, что в Мурманске планируют открыть Исламский духовный центр. Его разместят в здании на Садовой улице, где ранее был ДК «Портовик».

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